Journée de l’assainissement : voici les axes qui ne seront pas ouverts…

COMMUNIQUE🔴Le Ministère de l’Administration du Territoire et la Décentralisation salue la forte mobilisation citoyenne en faveur de la première journée de l’assainissement organisée le 6 août 2022.

Par la même occasion, il rappelle que conformément à la directive gouvernementale, la deuxième journée de mobilisation citoyenne pour l’assainissement aura lieu le samedi 03 septembre 2022 sur toute l’étendue du territoire nationale de 8h à 12h.

A cette occasion, chaque citoyenne et chaque citoyen est vivement invité à participer activement à l’amélioration du cadre de vie de son quartier ou de son district.

Toutes les bonnes dispositions sont prises pour la collecte et le transfert des ordures vers le site final.

Les Gouverneurs, Préfets, Maires, Présidents de Conseils de Quartiers, Chefs Secteurs et Carrés sont invités à prendre les mesures nécessaires pour un bon déroulement de ces opérations d’assainissement qui favorisent le bien-être et la santé de chacun et de tous.

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Decentralisation informe que la circulation ne sera pas bloquée, cependant les axes routiers ci-dessous ne seront pas ouverts pour cause de grands travaux :

Conakry, le 02 septembre 2022

Mory CONDE

Ministre de l’Administration du

Territoire et de la Décentralisation