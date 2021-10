Journée de l’Enseignant : ‘’depuis deux ans, on n’a pas de budget de fonctionnement, nous utilisons nos propres salaires’’ (DPE de Siguiri)

A l’occasion de la Journée mondiale de l’enseignant (le 5 octobre), le directeur préfectoral de l’Education de Siguiri a indiqué entre autres que depuis deux ans, ils n’ont pas de budget de fonctionnement, et qu’ils utiliseraient leurs propres salaires. « Nous saluons tous les enseignants du monde mais plus particulièrement ceux de la Guinée. C’est une occasion pour nous de parler de la souffrance des enseignants. Notre salaire est minime, qui ne peut même pas satisfaire nos besoins. Nous avons tout fait avec le gouvernement de Kassory mais il n’a jamais voulu », dénonce Issa Kouyaté, le DPE de Siguiri.

Et d’ajouter : « vraiment, c’était un désespoir total. Siguiri a fait plus de deux ans sans avoir un budget de fonctionnement. Nous utilisons notre propre salaire pour faire fonctionner la direction préfectorale de l’Education de Siguiri. On ne peut pas bien travailler si l’on n’est pas accompagné. C’est ça le problème ».

Le directeur préfectoral de l’Education se dit par ailleurs prêt à accompagner les nouvelles autorités du pays. « Nous accompagnons les nouvelles autorités du pays, l’équipe du colonel Mamadi Doumbouya. L’administration était piétinée, on était tous stigmatisés mais c’est fini », précise-t-il.

Il faut retenir que la journée mondiale de l’enseignant de a été fêtée dans un climat morose à Siguiri, car les enseignants mènent une vie misérable. A la veille de la rentrée scolaire, les enseignants de la préfecture de Siguiri espèrent être soutenus par le président de la transition et son gouvernement.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

