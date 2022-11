Journée de reconnaissance et d’hommage à Diallo Souleymane : les remerciements de la commission d’organisation…

La commission d’organisation de la journée de reconnaissance et d’hommage à Diallo Souleymane, au nom de la presse nationale, remercie très chaleureusement tous ceux et toutes celles qui se sont investis dans les différentes étapes qui ont assuré une parfaite réussite à la cérémonie qu’elle a organisée le 29 octobre 2022 au Chapiteau By Issa au Palais du Peuple à Conakry.

Ces remerciements vont particulièrement :

Au Président de la Transition Colonel Mamadou Doumbouya qui, par décret a élevé Diallo Souleymane au rang de Chevalier de l’Ordre National du Kolatier le 31 octobre 2022.

Au Président du Conseil National de la Transition Dr. Dansa Kourouma qui a honoré par sa présence la cérémonie et a pris la parole pour témoigner sur le parcours de Diallo Souleymane.

A la Chancellerie de l’Ordre National du Mérite pour la décoration de Diallo Souleymane.

A la Primature et au Ministère de l’Information et de la Communication pour l’appui administratif.

Au Président de la Haute Autorité de la Communication pour sa présence effective et sa contribution à la pleine réussite de la cérémonie.

A la Ministre de l’Information et de la Communication représentée par son secrétaire général pour le discours officiel.

Aux donateurs (personnes physiques et morales) qui ont été d’un apport financier et matériel inestimable pour la réussite de l’événement.

Un merci particulier à Cherif Mohamed Abdallah, Président du Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA International). Pour son accompagnement constant.

Mention spéciale

Aux confrères journalistes étrangers amis de Diallo Souleymane qui ont pris part à la cérémonie.

Aux journalistes et rédactions, toutes obédiences confondues, qui ont relayé toutes les étapes du processus.

A tous ceux et toutes celles qui ont adhéré à l’initiative et l’ont portée haut d’une manière ou d’une autre.

Par votre contribution de qualité, par votre apport désintéressé, vous avez imprimé un succès éclatant à une action qui vise à rendre hommage anthume à un des meilleurs fils de la Nation qui s’est illustré et qui s’illustre encore dans le combat pour la liberté d’expression en Guinée.

Les représentants de la presse nationale ont décidé de célébrer désormais chaque année, les plus méritant de leur corporation pendant qu’ils sont en activité ou en vie. Il a été également décidé d’instituer un ‘Prix Diallo Souleymane pour la liberté d’expression ». Ce prix annuel récompensera tout acteur de la vie nationale qui se distinguerait dans le combat pour la liberté d’expression en Guinée.

Soyez en tous remerciés.

Fait à Conakry le 19 novembre 2022

Pour la commission d’organisation