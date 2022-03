Journée du 8 mars : la MAOG tient une conférence débat autour du thème « Les femmes au cœur de l’éducation des enfants »

À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque année à travers, la Maison des Associations et des ONG de Guinée (MAOG) en collaboration avec ses partenaires a mobilisée plusieurs dizaines de femmes et d’hommes, pour parler des droits et d’autonomisation des femmes mais également faire le bilan des années précédentes et se fixer des nouveaux objectifs.

Durant des heures, les différents panelistes ont abordé plusieurs sujets notamment la scolarisation de la jeune fille, le rôle de la femme dans l’éducation de base des enfants.

Dans sa communication, le Coordinateur national par intérim de la Maison des Associations et des ONG de Guinée (MAOG), Alpha Bayo a rappelé les raisons de l’organisation d’une telle rencontre : « Nous sommes là ce soir pour la journée internationale des droits des femmes, une occasion pour l’humanité de célébrer les braves femmes au sein de la MAOG. Nous avons dit que cela ne peut passer inaperçu, raison pour laquelle nous avons mobilisé les amazones avec tous nos partenaires pour introduire des thèmes notamment » la scolarisation de la jeune fille, le rôle de la femme dans l’éducation des enfants », a-t-il déclaré avant de revenir sur le choix du thème : « Le choix de ce thème, c’est bien entendu en tenant compte des réalités même de notre pays. Vous savez l’éducation des femmes joue un rôle important dans l’éducation des enfants, raison pour laquelle nous avons dit ça va être une très bonne occasion pour nous d’inviter les femmes à s’impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants. Et surtout l’éducation de la jeune fille, parce que nous sommes dans une société socialement traditionnelle où les jeunes filles sont laissées pour compte. Elles sont données en mariage à bas âge et laissant les garçons à poursuivre leurs études. Donc pour nous, ça c’est de l’injustice c’est pourquoi nous avons invité les femmes à vraiment préconiser l’éducation des jeunes filles », dira Alpha Bayo

La Présidente de l’ONG, la Guinéenne de Demain, dame Kébé Kadiatou Fofana, a fait savoir qu’aujourd’hui nous sommes là en tant que femme pour célébrer la journée internationale des droits de femmes avant d’ajouter : « Chaque fois, nous partons dans les médias dire que les violences ont augmenté. Il y a une prolifération de violence à Conakry mais nous n’avons pu poser des bonnes questions. Qu’est ce qui est la source ? qu’est-ce qui est la basse de toutes ces violences faites aux femmes ? Donc, nous avons dit aux femmes est ce qu’on ne peut pas revenir sur l’éducation de base des enfants, essayer de renforcer cette éducation pour pouvoir un peu contribuer à la lutte contre les violences basées sur les femmes », a-t-elle expliqué.

La paneliste, Hawa Barry a pour sa part recommandée à la couche juvénile de miser sur la formation académique. Déjà, je trouve ce thème « Les femmes au cœur de l’éducation des enfants » très pertinent : « Moi, je n’aime pas faire la référence à cette journée comme étant une journée de célébration surtout ici en Afrique où nous savons que les femmes n’ont pas toujours la place qu’elles veulent. Les femmes sont très marginalisées dans nos sociétés. On a eu pas mal d’avance mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, c’est un thème très pertinent parce qu’il parle de l’éducation et surtout l’éducation de base des jeunes filles, afin qu’elles puissent s’affirmer, de pouvoir s’imposer dans la société de demain. Aux filles, je les dis de se prendre en main, d’assumer mais surtout de se former et de promouvoir au tour d’elles l’éducation de base », a-t-elle recommandé.

Mamadou Yaya Barry

