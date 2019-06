Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme : la FONDA.S.I.A dit ‘’halte’’ à la stigmatisation

En marge de la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l’albinisme sous le thème « Toujours aussi fort », les membres de la Fondation pour le Secours et l’Intégration Sociale des Albinos ont animé ce jeudi 13 juin, une conférence de presse.

Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée à la Maison de la Presse, les albinos ont dit « non » à la stigmatisation des personnes porteuses d’albinisme.

« On s’est dit non à la stigmatisation des personnes albinos parce que si on continue sur ça, les gens seront exposés. On croit que les personnes atteintes d’albinisme sont des personnes qui doivent recevoir des sacrifices. Or, on peut remettre à n’importe qui. Les sacrifices pour que ça se réalise, c’est une question de foie. On voit également des gens qui tendent à devenir des albinos sans se rendre compte par l’ignorance. On évolue dans l’obscurantisme et c’est ce qu’il faut éviter », a dit Mohamed Lamine Simakan, vice président de ladite fondation

Pour lutter contre cette action des personnes de peau noire envers les albinos, les membres de la Fonda.S.IA ont annoncé l’organisation des campagnes de sensibilisation dans les jours.

« Pour lutter contre cela, nous menons des campagnes de sensibilisation à l’endroit des parents. On ne peut pas être pauvre dans la poche, pauvre en habillement et pauvre dans la tête. Il faudrait qu’il y est une histoire de sensibilisation et de civisme par rapport à ça. Si les enfants sont envoyés à l’école, peut être ils seront des cadres et même les futurs présidents. Aujourd’hui, le président des Etats-Unis a des signes d’albinisme, celui de la Russie également. Donc, cela veut dire qu’on peut être de bons responsables et bons défenseurs de la nation et de la couleur guinéenne. C’est pourquoi, nous faisons des sensibilisations à l’endroit des parents, mais aussi les personnes atteintes pour qu’ils puissent connaître que ce n’est pas les aliments qui provoquent les tâches noires mais, les rayons solaires et la chaleur qu’il faut éviter », a-t-il poursuivi.

Mohamed Cissé

+224 623 33 83 57