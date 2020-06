Journée Internationale de sensibilisation sur l’albinisme : le plaidoyer de la ministre de l’Action sociale (déclaration)

Mesdames et Messieurs,

Chers Compatriotes !

L’humanité célèbre ce 13 Juin 2020 la Journée Internationale de sensibilisation sur l’albinisme. Fruit d’une Résolution adoptée par le Conseil des Droits de l’homme des Nations-Unies, cette journée attire l’attention sur les violations des droits humains dont sont victimes de nombreuses personnes en raison uniquement de la couleur de leur peau.

Au titre de l’année 2020, le Thème central retenu est « Toujours la tête haute ». Il s’agit d’un appel à reconnaître, célébrer et exprimer sa solidarité avec les personnes atteintes d’albinisme dans le monde entier. Ce thème vise aussi à soutenir leur cause, leur combat à la promotion et à la protection de leurs droits fondamentaux.

Chers compatriotes,

Garant de la protection sociale notamment celle des groupes les plus vulnérables, mon Département met à profit la présente Journée pour rappeler aux décideurs, des partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile la nécessité de développer l’esprit de tolérance et d’inclusion envers nos milliers de concitoyens qui font face à des épreuves en lien avec leur anatomie.

Comme nous le savons tous, l’édition de cette année intervient dans un contexte particulier en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde. Cette situation alarmante fragilise davantage les groupes qui sont vulnérables à la base en raison des effets induits sur la vie sociale et sur l’équilibre économique.

Compte tenu du degré élevé de vulnérabilité de ces personnes, mon Département, compte sensibiliser sur les mesures barrières et distribuer des kits de prévention et d’hygiène aux personnes atteintes d’albinisme et à leurs familles.

Chers compatriotes

Mon Département reste convaincu qu’une bonne partie des contraintes auxquelles s’exposent ces concitoyens trouve solution dans la formalisation d’un cadre juridique propice. C’est pourquoi, nous sollicitons l’accompagnement et le soutien des Honorables Députés pour l’adoption du Projet de Loi portant protection et promotion des droits des Personnes atteintes d’albinisme. Ce projet est déjà transmis par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale.

Mesdames et Messieurs,

Chers compatriotes,

Garantir le bien-être de tous les Guinéens sans exclusive est la ligne de combat du Chef de l’État, Président de la République, Son Excellence le Professeur Alpha CONDE et de son Premier Ministre, Chef Gouvernement. C’est un honneur pour moi de leur adresser ma profonde gratitude pour ces valeurs hautement humaines.

Vive l’inclusion sociale !

Vive la promotion des droits des Personnes atteintes d’albinisme !

Je vous remercie !