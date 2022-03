Journée internationale des droits des femmes : la journée consacrée à une réflexion chez les femmes de l’UFR  

A l’union des forces républicaines (UFR), la journée internationale des droits des femmes n’était pas folklorique. Les femmes du parti dirigé par Sidya Touré ont célébré la journée du 08 mars au siège de leur parti. Elles ont consacré la journée qui leur est dédiée à des réflexions sur « elles-mêmes et sur le pays »

Ci-dessous, la déclaration des femmes « Républicaines » de l’UFR:

DECLARATION DES FEMMES REPUBLICAINES

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

DU 8 MARS 2022-

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Droits des Femmes de ce 8 mars 2022 sous le thème : l’égalité des sexes pour un avenir durable, nous avons alors décidé de la célébrer ici à notre siège afin de nous consacrer davantage sur nous-mêmes et sur notre pays.

La présente rencontre non folklorique se veut un cadre de réflexion sur une plus grande implication de nous les femmes dans la conquête du Pouvoir politique en faveur de celui dont le programme répond efficacement aux besoins du monde rural qui renferme la grande majorité des femmes.

En effet, le thème retenu dans le cadre de cette journée ne saurait prospérer que dans un environnement où les valeurs de travail, de justice et de solidarité commandent les actions des gouvernants. C’est pour cette raison que nous affirmons avec force que ces valeurs en partage seront appropriées par les guinéens que sous le régime de notre leader le Président Sidya TOURE, l’espoir des guinéennes qui compte mettre les guinéens AU TRAVAIL, faire de la JUSTICE la boussole de la conduite de ses actions et bâtir une Guinée SOLIDAIRE où les dividendes de la croissance seront équitablement distribués par le biais des politiques publiques de développement.

Chères Républicaines ;

Cette rencontre est un cadre de vérité entre nous femmes de l’UFR. Nous devons comprendre que nos sœurs sont dans bien des cas victimes de violence. La plus récente qui a ému plus d’un guinéen, c’est notre regrettée sœur N’mahawa SYLLA. Nous exigeons que justice lui soit rendue et à toutes les autres victimes.

Nos sœurs vivent en majorité dans le monde rural. Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous devons mener davantage le combat pour l’avènement du Président Sidya TOURE pour aider nos sœurs, pour aider le monde rural.

Chères Républicaines ;

La vie devient de plus en plus chère. Les femmes de plus en plus reléguées au second plan mais à l’UFR, nous avons toujours été mises à notre place. Partout où il s’est agi de placer un responsable du parti, les femmes n’ont jamais été oubliées. La récente législature en est la preuve. Toutefois, nous plaidons afin que nous soyons davantage impliquées dans les instances de prise de décisions.

Chères Républicaines ;

Je termine cette intervention en invitant chacune et toutes les femmes à s’interroger sur le cadre de vie des guinéennes et mesurer l’apport qu’elles apportent à changer la donne en faveur de notre champion, l’espoir des guinéennes, le Président Sidya TOURE. Car, pour que nos enfants aillent à l’école, il faut des écoles. Pour que nos enfants aient de l’emploi, il faut du travail. Pour qu’on parle d’avenir durable, il faut des perspectives. Et tout cela n’est possible qu’avec Sidya TOURE, Président de la République de Guinée. Travaillons à cela, pour qu’on vive une Guinée d’égalité de chances pour un avenir durable.

Bonne fête Aux Républicaines que vous êtes ;

Je vous remercie

Vive les femmes guinéennes ;

Vive les femmes d’Afrique ;

Vive les femmes du monde