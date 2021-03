Journée internationale des femmes, mort de Djibril Tamsir Niane, condamnation de l’ancien président français, à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires Le Lynx, La Lance, L’observateur et le Quotidien national Horoya se sont intéressés à plusieurs sujets dont la célébration de la journée internationale des droits des femmes, la mort de Djibril Tamsir Niane et la condamnation de l’ancien français.

Dans sa parution du 11 mars 2021, le Quotidien national Horoya a titré à sa Une : « Journée internationale des Droits des Femmes : Une célébration sur fond de crise sanitaire. » Sur la question, le journal informe que « l’humanité a célébré ce lundi, 08 mars 2021, la journée internationale des droits des femmes dans un contexte sanitaire ou la pandémie de Coronavirus sévit dans le monde entier. En Guinée, cette célébration n’a pas connu de grandes réjouissances où l’engouement habituel en raison de la pandémie de Covid-19 et Ebola. C’est le chapiteau du palais du peuple qui a servi de cadre à la célébration de cette journée, consacrée aux différentes activités et défis qui interpellent toutes les femmes du monde sur leurs droits les plus légitimes. En Guinée, l’occasion était opportune pour le département des Droits et de l’Autonomisation des Femmes d’organiser une rencontre d’échange et de partage d’expériences à Conakry. Sans compter que l’évènement était placé sous le thème : Leadership féminin en lien avec Civid-19, la violence faite aux femmes et l’entreprenariat des femmes. C’est dans cette ambiance de convivialité que la ministre Hawa Béavogui, a mis l’occasion à profit pour rappeler que « cette journée de 8 mars, c’est de célébrer droits des femmes à travers le monde. Nous avons l’habitude de faire une forte mobilisation au palais du peuple, mais vu le contexte sanitaire lié à la Covid-19, le gouvernement a reporté la célébration de cette année. Tout de même, nous avons jugé utile de faire d’autres activités notamment, l’organisation des panels. »

L’hebdomadaire La Lance a, dans sa parution du 10 mars s’est intéressé à la disparition de l’écrivain historien guinéen, Djibril Tamsir Niane en titrant à sa Une : « Djibril Tamsir Niane tire sa révérence à Dakar : L’Afrique perd un monument de son histoire ! » Sur la question, notre confrère révèle que « le 8 mars, l’historien et auteur guinéen Djibril Tamsir Niane est mort à Dakar, à l’age de 89 ans, emporté par le Covid-19, selon sa famille. ‘’Figure universitaire majeure de l’Afrique contemporaine, spécialiste de l’histoire du mandingue, de l’Empire du Mali au Moyen âge en particulier, il est aussi l’auteur de pièces de théâtre et a participé à l’écriture de l’histoire générale de l’Afrique sous l’égide de l’Unesco’’. A son domicile du quartier, la Minière (Dixinn), c’est la tristesse et la consternation. La Guinée a perdu un baobab de sa culture, l’Afrique un monument de son histoire. »

Parlant de la récente condamnation de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, l’hebdomadaire L’Observateur a, dans sa parution du 8 mars titré à sa Une : « Condamnation de l’ex-président français. Quelle leçon pour les dirigeants africains ? » Sur la question, le journal écrit que « bon ou mauvais, le passé de chacun, ici bas, le rattrapera. La nouvelle est tombée comme un couperet dans l’après-midi du 1er mars 2021. L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, a été condamné à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d’influence. Les faits remontent à 2014. L’ex-président avait tenté d’obtenir, dit-on, des informations confidentielles dans le cadre d’une procédure judiciaire le concernant. Il souhaitait ainsi obtenir l’annulation de la saisie de ses agendas présidentiels et ce, après avoir bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire Bettencourt. Quant à son avocat qui a écopé de la même peine, il n’intervenait pas directement dans le dossier mais il a fait valoir ses relations. En tout cas, pour un coup dur, c’est un pour Nicolas Sarkozy qui, on le sait, affutait déjà ses armes dans la perspective de la campagne présidentielle. »

Quant au journal Satirique Le Lynx, il a dans sa parution du 8 mars 2021 barré à sa Une : « Maison centrale : Comme Alpha, le Covid-19 s’acharne contre les opposants incarcérés à l’hôtel cinq étoiles de Coronthie. Oussou Gaoual et Cie sont testés positifs. Hop-là ! » Sur la question, notre confrère informe que « Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé, Ismael Condé, Almamy Aguibou Barry et trois autres détenus ont été testés positifs au Covid-19, le jeudi 4 mars, mors d’un test de routine à maison centrale. C’est un coup dur pour Oussou Gaoual et compagnie toujours détenus sans jugement. D’ailleurs, leurs avocats se sont retirés pour, disent-ils, ne pas servir de caution à la parodie de justice. Cette maladie de Covid-19 vient s’ajouter à cette déconvenue. La maison centrale, surpeuplée, est un coin infesté de beaucoup de maladie notamment la Covid-19. Plusieurs détenus ont été infectés, certains sont morts. Dans le cadre de l’initiative santé en commun lancée en avril 2020, l’AFD accompagne les efforts nationaux de riposte contre la Covid-19, en milieu carcéral pour 150 000 euros. A la maison centrale de Conakry, les mesures barrières sont difficiles à faire respecter, en raison à la fois de la méconnaissance des règles d’hygiène et de l’absence des dispositifs de protection, surtout de surpeuplement… »

A la semaine prochaine !