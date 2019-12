Journée internationale des personnes handicapées : Alpha Condé inaugure le centre d’apprentissage de métiers pour personnes handicapées

Le Gouvernement guinéen à travers le ministère de l’Action Sociale, de la Promotion féminine et de l’Enfance, a célébré ce mardi, la journée internationale des personnes handicapées.

Cette journée commémorative a été mise à profit par le Président de la République, pour inaugurer le centre d’apprentissage des métiers pour personnes handicapées, à la cité de solidarité de Taouyah.

Conformément à la Résolution 47-3 adoptée par les Nations Unies en octobre 1992, notre pays célèbre chaque 03 décembre, la Journée Internationale des Personnes handicapées. Cette année, les Nations Unies ont choisi un thème fédérateur tourné vers la « Favorisation de la participation sociale des personnes handicapées, et leur pouvoir d’agir.

Cette journée rappelle l’importance d’accroître la participation des personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie en société, à travers la prise en compte de leurs points de vue et réoccupations, de leurs familles et de leurs organisations représentatives dans la mise en œuvre d’initiatives et de mesures les concernant.

Le Gouvernement, en étroite collaboration avec les organisations de protection des droits des Personnes handicapées, s’est inscrit dans une dynamique de la reconnaissance du handicap durant tout le mois de décembre.

Pour la ministre de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, la présence historique du Chef de l’Etat à cette cérémonie exprime sans ambages l’indéniable réalité que le Handicap fait désormais partie des grands sujets sociaux de la 3e République. Selon la Ministre Mme Diaby Mariama Sylla, grâce à cette vision impulsée par le premier Magistrat du pays, la perception du handicap et des Personnes handicapées est en train d’évoluer positivement dans notre pays.

Par ailleurs, elle a précisé que le Conseil des Ministres, en sa séance du 14 novembre, a exprimé le soutien du Gouvernement à la célébration de la Journée Internationale des Personnes handicapées, et dédié tout le mois de décembre au handicap.

“Cela dénote de l’attention que le Président de la République accorde à toutes les composantes de la société guinéenne”, précisa-t-elle.

La problématique du handicap étant transversale, le Président de la République Alpha Condé a dans son discours invité tous les Départements Ministériels concernés, ainsi que les collectivités locales, à jouer leur partition par la prise en compte de la dimension du handicap dans toutes les planifications, ainsi que dans la formulation des projets de développement; à ce titre, le Chef de l’État a recommandé fortement que les nouveaux chantiers de voiries urbaines et péri-urbaines, et d’édifices publics, tiennent compte des conditions spécifiques des personnes handicapées.

Il s’agira notamment de prévoir l’aménagement de rampes d’accès aux trottoirs pour les handicapés moteurs.

Poursuivant, le Président Alpha Condé a précisé que pour les déficients auditifs, il est temps d’assurer leur pleine participation par l’interprétation en langue des signes et le sous titrage des émissions télévisées ; “Je ne passerai pas sous silence la nécessité de promouvoir l’éducation inclusive en faveur des nombreux enfants porteurs de déficience visuelle ou sensorielle”.

Pour finir, le Chef de l’État a fait savoir qu’il attache un prix particulier à ce nouveau centre d’apprentissage de métiers des personnes handicapées, car selon lui, l’apprentissage des métiers ne doit pas s’estomper et les produits obtenus de ces apprentissages méritent d’être valorisés”, a-t-il conclu.

La Cellule de Communication du Gouvernement