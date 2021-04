Journée internationale des prisonniers politiques : Cellou Dalein Diallo rend hommage à ses collaborateurs

Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG et principal opposant à Alpha Condé, a mis à profit la Journée internationale des prisonniers politiques pour rendre hommage à ses collaborateurs détenus à la Maison centrale de Conakry.

« A l’occasion de la Journée internationale des prisonniers politiques, je souhaite rendre un hommage appuyé à mes principaux collaborateurs et aux nombreux militants de l’UFDG, de l’ANAD et du FNDC arbitrairement détenus dans les prisons guinéennes en raison de leur combat pour le respect de la vérité des urnes ou de leur opposition au troisième mandat. Je félicite tous ceux qui, de l’intérieur comme de l’extérieur, dénoncent cette détention illégale et œuvrent pour la libération de ces prisonniers d’opinion. », a-t-il écrit.

Mamadou Yaya Diallo