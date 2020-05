Journée mondiale de la liberté de la presse : ”luttons ensemble contre les fakeNews et la manipulation pour des vues” (Domani)

A l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 2020, la première secrétaire parlementaire de la nouvelle Assemblée nationale et ancienne ministre de la Communication Domani Doré a, sur sa page Facebook, adressé un message de reconnaissance aux hommes et femmes de médias qui, selon elle, abattent un travail remarquable.

« Rendons hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes de la Presse, qui au quotidien et par endroit au péril de leur vie, informent et font écho de nos activités.

En cette période éprouvante pour tous les secteurs d’activité, ils sont au front auprès des médecins pour nous informer. Luttons ensemble contre les #FakeNews et la manipulation pour des vues”, écrit-elle.

Youssouf Keita