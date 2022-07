Journée mondiale de la population : « en 2021, la Guinée a enregistré près de 550 000 grossesses »

À l’instar d’autres pays du monde entier, la Guinée célébrera en différé le 27 juillet prochain, la Journée Mondiale de la Population 2022, sous le thème « Un monde de 8 milliards: vers un avenir résilient : Exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous ».

Cette celebration est organisée par le Ministère de L’Economie, des Finances et du Plan avec l’appui de I’UNFPA et la Banque Mondiale à travers le projet SWEDD2 Guinée. Objectif, mettre un accent particulier sur la problématique du changement démographique. L’annonce a été faite ce mardi 26 juillet à la maison de la presse par Directeur National de Population et Développement.

Mohamed Sano a mis l’occasion à profit pour attirer l’attention des uns et des autres sur les vulnérabilités et les besoins des femmes et des filles.

« En effet, la Guinée, à l’instar des autres pays de la Communauté internationale, s’est engagée à œuvrer pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030 y compris « la défense des droits humains en matière de reproduction, d’accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive ». Dans un monde idéal, 8 milliards de personnes signifierait 8 milliards d’opportunités pour des sociétés plus saines, autonomisées par leurs droits et leurs choix. Toutes et tous n’ont pourtant jamais été à armes égales. Que ce soit sur la base de leur genre, de leur appartenance ethnique, de leur classe sociale, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de leur origine (entre autres); trop de personnes sont encore exposées à des discriminations, du harcèlement et de la violence. Négliger celles et ceux qui sont laissées pour compte nous porte préjudice. Nous vivons, encore et toujours, dans un monde marqué par de profondes inégalités de genre, tandis que nous assistons à un regain des attaques visant les droits des femmes, notamment en ce qui concerne les services de santé essentiels. Les complications liées à la grossesse et à l’accouchement demeurent la principale cause de décès chez les filles âgées de 15 à 19 ans », a-t-il expliqué, ajoutant que « Lorsqu’elle atteindra les huit milliards d’habitants, la planète franchira un cap numérique ; pour autant, notre préoccupation première doit, toujours, porter sur l’individu. Dans le monde que nous nous employons à construire, huit milliards de personnes représentent huit milliards de chances de vivre dans la dignité et de s’épanouir ».

Cette cérémonie sera couplée au lancement officiel du rapport sur l’état de la population mondiale 2022, qui met l’accent cette année sur les grossesses non désirées. Dans notre pays « il faudrait retenir qu’en 2021, il y a eu 549 348 grossesses; parmi lesquelles 119 812 soit 21% étaient non planifiées. Pour ces filles et femmes, le choix reproductif qui change le plus leur vie, tomber enceinte ou non, n’était pas un choix du tout.

Ce rapport nous interpelle sur nombres de questions notamment de savoir si et dans quelle mesure nos pays valorisent les femmes et les filles au-delà de leurs capacités reproductives, les coûts intergénérationnels, incalculables, supportées par les femmes, les filles, les familles, les communautés les pays et le monde. D’amples informations seront disponibles dans la synthèse nationale dudit rapport qui sera présentée aux cérémonies officielles de lancement le 27 courant », a-t-il déclaré.

Célébrée le 11 juillet de chaque année, la journée mondiale de la population a été décrété le 21 décembre 1990 par la résolution 45/216 de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Maciré Camara

+(224) 628 112 098