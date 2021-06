Journée mondiale de l’environnement : “de 3800 cours d’eau, la Guinée s’est retrouvée à 1500…” (Madifing Diané)

L’humanité célèbre ce samedi, 5 juin, la journée internationale de l’environnement. A cette occasion, le gouverneur de la région administrative de Labé Elhadj Madifing Diané, s’est exprimé sur la situation alarmante de l’écosystème et de la nécessité de la préserver.

D’après le premier magistrat de Labé, si dans les années 50, la Guinée avait 3800 cours d’eau l, de nos jours elle se retrouve à 1500 cours d’eau.

« Cette Guinée est une chance pour les Guinéens. Dans notre jeunesse, dans les livres de géographie, nous avons lu que cette Guinée à cette époque-là, je parle des années 50 avait 3800 cours d’eau, 9 fleuves internationaux et 19 millions d’hectares de terre cultivable, la première richesse de ce pays c’est son environnement. Aujourd’hui, nous sommes dans les 1500 cours d’eau avec la dégradation de l’environnement et environ 14 à 16 millions de terre cultivable, c’est la réalité de ce pays, sa protection est dans nos mains » affirme Elhadj Diané.

Dans son speech, le gouverneur indique que la région du Foutah Djallon est le cœur de la vie des populations de l’Afrique de l’ouest.

«Avec l’équation qui est posée sur les problématiques de l’environnement, nous avons l’obligation, en notre qualité de responsable de cette région, je peux vous dire avec conviction que la région du Foutah est le cœur et la vie de l‘ensemble des populations de l’Afrique de l’Ouest, cela est une vérité absolue », renchérit-il.

Poursuivant, le gouverneur de région s’est adressé aux secteurs impliqués dans le domaine de la prévention de l’environnement de continuer d’en faire leur préoccupation.

« Vous qui avez la responsabilité de veiller sur notre environnement, Dieu vous a donné l’une des plus grosses responsabilités en exerçant le droit qui vous a été donné par Dieu et par vos responsables. Il est évidant que vous aurez à apporter une meilleure vie à l’ensemble des populations. Regardez dans cette région les comportements des populations dans les coupes massives de bois, les regarder et ne pas réagir, vous piégez l’ensemble de la vie de nos populations. A regarder aujourd’hui l’état de dégradation massive de nos grands fleuves et leurs confluents tel le Niger est une menace pour l’ensemble des populations de l’Afrique de l’Ouest », le gouverneur Diané.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83