Journée mondiale du Sida : Kassory exhorte “les partenaires à relever leur contribution dans le financement de la riposte au VIH”

L’humanité célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a dans son message exhorté “les partenaires techniques et financiers à relever leur contribution dans le financement de la riposte au VIH”…

Chers compatriotes,

Il sera célébré demain 1er décembre, en Guinée comme partout ailleurs dans le monde, la journée mondiale de lutte contre le SIDA.

Je voudrais à cette occasion m’incliner pieusement devant la mémoire des victimes de cette pandémie et exprimer ma solidarité à tous ceux et toutes celles qui en souffrent.

Cette année, le thème retenu par l’ONUSIDA est : ‘’les organisations communautaires font la différence’’. C’est un choix pertinent et parfaitement en cohérence avec la stratégie de santé communautaire adoptée par mon gouvernement.

En effet, toutes les parties concernées et particulièrement les organisations communautaires ont un rôle prépondérant à jouer dans la mise en œuvre des actions de santé à la base, notamment dans le changement des attitudes, des habitudes et des normes sociales, pour une meilleure appropriation des programmes de lutte contre le sida.

Le gouvernement a consenti d’importants efforts pour répondre aux engagements pris. Il me plait de relever à ce titre entre autres:

– Le transfert vers les collectivités de 26 milliards de nos francs à travers les interventions de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC), devant permettre la prise en charge des relais communautaires ;

– L’achat de médicaments antirétroviraux pour un montant de 53 milliards ; et des

– Produits antituberculeux pour environ 25 milliards de francs guinéens.

Chers Compatriotes,

La journée mondiale de lutte contre le SIDA est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore les victimes de maladies liées au SIDA.

Je tiens à saluer le courage et la foi des personnes vivant avec le VIH qui se battent tous les jours contre le poids de la maladie.

C’est également le moment de réitérer notre engagement à tous, de rester mobiliser sur tous les fronts pour combattre le virus du SIDA, garantir l’accès aux soins de santé, combattre la stigmatisation et la discrimination quotidienne que les malades subissent.

En guise de rappel, notre pays s’est aligné sur l’agenda international qui consiste à atteindre l’objectif de l’élimination du SIDA d’ici à 2030.

Pour cela, le monde entier s’est fixé comme ambition en 2015 d’arriver à l’objectif des trois 90 d’ici 2020. A savoir:

– 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique ;

– 90% des personnes qui connaissent leur statut reçoivent un traitement antirétroviral ;

– 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable, faisant en sorte qu’elles restent en bonne santé et réduisant le risque de transmission du VIH.

Nous comprenons tous que la porte vers l’atteinte de cet objectif est : ‘’le dépistage et le traitement’’.

Les organisations communautaires constituent un des piliers importants à mettre à profit et à encourager ; car en dépit des efforts fournis, nous sommes loin de l’atteinte de cet objectif majeur.

Chers compatriotes,

L’ambition du gouvernement est d’améliorer sans cesse le mieux-être des citoyens afin qu’ils participent activement au développement durable de notre pays.

Par ma voix, le gouvernement guinéen, sous le leadership de Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha CONDE, tient à renouveler son engagement à poursuivre le plaidoyer pour une mobilisation de ressources en vue d’une riposte vigoureuse et efficiente à l’épidémie du VIH en Guinée.

Par ailleurs, j’exhorte les partenaires techniques et financiers à relever leur contribution dans le financement de la riposte au VIH.

Je reste convaincu qu’avec un engagement fort de chacun et de tous ainsi qu’une mobilisation efficace des ressources nécessaires, nous pouvons y arriver.

Je voudrais saisir la présente occasion pour redire notre gratitude à nos partenaires techniques et financiers, bi et multilatéraux pour les efforts louables et remarquables à nos côtés.

Je tiens également à féliciter le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le Sida ainsi que l’ensemble des acteurs et partenaires engagés dans le programme de riposte au VIH pour les progrès réalisés à date.

Chers compatriotes,

Soyons plus que jamais mobilisés pour « METTRE FIN A L’EPIDEMIE DU SIDA EN GUINEE. »

Je vous remercie.

Ibrahima Kassory Fofana

Premier Ministre, Chef du Gouvernement