Journée mondiale du Sida : plus de 3595 personnes touchées à Labé

Ce dimanche, 1er décembre, l’humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, le thème choisi, c’est ‘’les organisations communautaires font la différence’’.

A Labé, selon le directeur régional de la santé Dr. Mamadou Oudy Bah, plus de 3595 personnes sont affectées par ce virus, dont les plus nombreuses sont la couche féminine.

« La maladie existe chez nous depuis des années, mais heureusement depuis 2005 il y a de cela 15 ans, les patients obtiennent régulièrement et gratuitement les produits. Tout ceci a été possible suite à l’appui du gouvernement et des partenaires. Présentement, nous avons environ 1700 personnes qui bénéficient gratuitement des produits. Chaque mois, ils viennent chercher les médicaments pour mieux vivre. Les plus touchés sont les femmes. Cela est dû à nos coutumes et traditions. Aujourd’hui, un homme qui a les moyens peut se marier avec quatre femmes et si le mari a la maladie il peut la donner à ses épouses. Les mariages aussi sont difficiles à célébrer. Celle qui se marie difficilement arrive à contracter la maladie souvent. Depuis 2005, à l’hôpital, plus de 3595 personnes affectées ont été enregistrées, parmi elles d’autres sont mortes, certains se sont déplacés. Certes, le sida est une maladie dangereuse, mais ce n’est pour autant pas dire qu’une personne malade ne sera pas suivie ou s’occuper de ses enfants », explique le DRS.

A noter que cette année, cette journée sera commémorée en différé en république de Guinée. Force est de rappeler que depuis son apparition dans les années 80, cette maladie a tué plus de 15 millions de personnes en Afrique.

