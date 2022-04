Journée porte ouverte : le TPI de N’zérékoré appelle les citoyens à avoir confiance en la justice

C’est une initiative du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. Comme dans les autres villes, cette journée porte ouverte a démarré le mardi 26 avril dernier sur toute l’étendue territoire national.

Cette journée a été mise au profit pour donner la parole aux citoyens afin de se prononcer sur leur perception sur l’appareil judiciaire. Le substitut du procureur, près le tribunal de première Instance de N’zerekoré, André Fara Fomba Tinguiano a invité les citoyens à avoir confiance en la justice.

« Cette journée a consisté de donner la parole aux citoyens pour nous dire leurs difficultés et compréhension du monde judiciaire. Les expliquer de l’organisation et du fonctionnent des juridictions. Il faudrait que les citoyens aient confiance à la justice. Ça va désormais permettre a chaque citoyen que à droit de porter son affaire ou son problème devant le tribunal. Avant il y’avait une méfiance que la population avait face à la justice. Nous avons compris par les intervenants des participants que chaque citoyen est engagé à venir désormais s’adresser à la justice pour que son affaire soit examiné et connaître une suite », lance le magistrat.

Dans la suite de son intervention, le substitut du procureur du TPI de N’Zérékoré rassure de pérenniser cette initiative.

Quant aux participants, ils se sont dit satisfait de satisfait de l’organisation de cette journée et souhaite qu’elle soit tenue périodiquement.

« Avec l’appareil judiciaire on avait des sérieux problèmes. On voit déjà quelques améliorations. Nous voulons que soit ça pérenne. J’apprécie cette initiative du ministère de la justice et des droits de l’homme. Je suis très content car de telle chose n’a jamais été organisée dans le pays », souligne ce participant.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

+224 621-94-17-77