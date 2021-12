Journées de la formation professionnelle et de l’emploi : les belles annonces du ministre Alpha Bacar Barry

Les travaux de la première édition des journées de la formation professionnelle et de l’emploi ont pris fin ce samedi, 11 décembre, à Conakry. A travers plusieurs panels, les acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi ont procédé à un diagnostic du secteur et esquissé des pistes de solutions pour une meilleure qualification de la formation professionnelle.

A l’issue des travaux, plusieurs partenaires techniques et financiers de la Guinée se sont engagés à investir dans l’éducation en soutenant notamment la formation professionnelle.

« les institutions de formation technique et professionnelle ont eu l’espace et le temps de pouvoir parler de leurs problématiques, des filières de formation, esquisser des solutions. Nous avons eu plusieurs partenaires techniques et financiers qui se sont engagés avec nous pour les années à investir dans l’éducation en soutenant la formation professionnelle. Beaucoup d’entreprises du secteur privé, une quinzaine, se sont engagées à signer des conventions directement avec les écoles afin non seulement de participer aux conseils d’établissement mais aussi d’investir et d’avoir des relations d’apprentissage et d’alternance avec ces écoles là. Cela va donner la possibilité à plusieurs de nos jeunes d’être placés en stage pendant qu’ils sont en train d’apprendre », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle souligne que les recommandations faites à l’issue des journées de la formation professionnelle et de l’emploi serviront à résoudre décelés au sein des institutions d’enseignement technique et formation professionnelle.

« L’ensemble des recommandations faites pendant les panels représentent des substrats que nous allons utiliser pour pouvoir dresser une feuille de route et un plan d’action que nous allons rendre public. Et à partir de là, nous pouvons commencer à résoudre les problèmes parce que les solutions ont été esquissées par les acteurs eux-mêmes », a ajouté Alpha Bacar Barry.

Le représentant pays de l’ONUDI a admis que les questions liées à la formation professionnelle et la promotion de l’entreprenariat figure parmi les cinq axes de programme de coopération de son institution avec la Guinée. C’est pourquoi selon Ansoumane Bérété, l’ONUDI s’engage à mettre à contribution ses expertises dans le domaine de la formation professionnelle guinéenne.

« je voudrais vous réitérer l’engagement de l’ONUDI d’œuvrer à côté et en collaboration active et synergique avec tous les autres acteurs impliqués pour faire avancer les objectifs de la Guinée sur ses défis pour le bonheur des populations guinéennes. Nous allons spécifiquement nous activer dans les semaines et mois à venir en soutient à votre feuille de route monsieur le ministre, à mettre à contribution nos expertises, nos expériences dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle », a indiqué Ansoumane Bérété, le représentant pays de l’ONUDI.

Et de poursuivre : « En effet, des modèles de partenariat public-privé notamment avec de grandes entreprises, de grands groupes tels que : Volvo, Komatsu, Caterpillar que nous développons à l’international pour accompagner la formation technique et professionnelle dans certains pays, dans le cadre des partenaires public-privé. Aussi l’intégration de certains cursus de formation entrepreneuriale. Autant d’éléments qui sont des opportunités pour nous que nous voudrons concrètement mettre à contribution dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle mais aussi dans le cadre de la réalisation des recommandations et des objectifs qui sont fixés à l’issue de ces journées de réflexion », a-t-il poursuivi.

Mamoudou Nagnalen Barry, le ministre de l’agriculture et de l’élevage a invité les jeunes guinéens à la formation professionnelle sans la quelle selon lui, il n’y a pas d’industrialisation, de développement agricole et de développement des BTP.

Sadjo Bah