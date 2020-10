Journées FIFA : la Guinée s’impose 2-1 face au Cabo Verde en match amical

Dans le cadre d’une rencontre amicale, le Syli national de Guinée s’est imposé ce samedi 10 octobre 2020, sur le score de 2-1 contre le Cabo Verde, en prélude aux journées Fifa d’octobre 2020.

Après une première explication tendue, les Guinéens sont revenus des vestiaires alors que l’équipe adverse s’est créé plusieurs occasions de but avant de trouver la faille dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps. Sur un ballon perdu par Sory Kaba, le Syli national s’est fait punir sur une frappe à ras de terre de Sémédo qui n’a laissé aucune chance à Aly Kéita (41’). Les poulains de Didier Six ont rejoint les vestiaires avec cette courte victoire (1-0) à l’actif des Capverdiens.

La Guinée est revenue en force à la reprise avec le but d’égalisation signé Sory Kaba. L’attaquant de Midtjylland a profité d’un ballon piqué pour remettre les deux équipes à égalité (46’). Après l’heure de jeu, le Cap-Vert se fait surprendre par Yadi Bangoura qui marque le second but guinéen (68’) pour sceller le sort des Capverdiens.

En sélection nationale pour sa première fois, Yadi Bangoura fête bien cette première en inscrivant son premier but sous les couleurs de la Guinée qui offre d’ailleurs la victoire au Syli national.

Avec Foot224