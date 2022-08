Journées nationales de consultation sur l’éducation : Dr Diaka Sidibé demande de « remettre à jour la façon d’apprendre et de transmettre le savoir »

Sous la présidence du premier ministre par intérim, le gouvernement guinéen à travers les ministères sectoriels de l’éducation a procédé au lancement ce mercredi 03 août, des journées nationales de consultation de consultation sur la transformation de l’éducation Guinée. Elles se tiendront les 03 et 04 août à Conakry, dans un réceptif hôtelier de la place.

Ces journées ont pour but de développer une vision commune de l’avenir de l’éducation et de renforcer l’engagement politique et public, d’aligner les actions innovantes prioritaires entre les différentes parties prenantes et de mobiliser les capacités collectives pour concrétiser les objectifs de développement durable, à l’horizon 2030.



Dans son allocution, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI) a invité ses collègues en charge des secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle de penser à une nouvelle forme d’enseignement et de la formation adaptée aux réalités et aux défis du monde.

Dr Diaka Sidibé, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.



« Il convient de rappeler que l’année 2022 est sans nul doute, une année propice à la réflexion et à l’amorce de toutes formes de transitions et de transformations profondes et atteignables de nos différentes sociétés. Nos modes de vie, nos façons de penser, de travailler et d’interagir avec nos familles ou même nos collègues, ont été certainement bouleversées par les crises nombreuses et profondes que le monde entier a connu ces dernières années. Le réchauffement climatique, les multiples catastrophes naturelles, les pandémies, les crises économiques, la révolution numérique et tant d’autres, doivent nous faire tirer de très forts enseignements. Tous ces aspects nous amènent à réfléchir et à transformer notre grenier commun qui est l’Éducation. Notre façon de nous éduquer, d’apprendre et de transmettre le savoir doit forcément être revisitée pour être en phase avec l’évolution, les réalités mais aussi les défis du monde. Je voudrais vous inviter à prendre davantage conscience du fait qu’aujourd’hui, nous nous devons de réinventer la façon dont nous apprenons, de redéfinir les nécessités de ce que nous apprenons et de remettre à jour la façon dont nous apprenons et dont nous transmettons le savoir », a souligné Docteur Diaka Sidibé.

Plus loin, la cheffe du département du MESRSI espère que ces journées nationales de consultation permettront de trouver des pistes de solutions pour transformer l’éducation et la formation professionnelle à l’échelle non seulement de la Guinée mais aussi du monde.

« Vous l’aurez compris! Ces consultations nationales, en dehors des recommandations du pré-sommet de juin 2022, sont la résultante d’une volonté manifeste de réfléchir ensemble pour notre système éducatif et de porter ensemble notre voix et notre approche. Pendant ces consultations, nous devrons être capables de mobiliser l’ambition politique une nouvelle fois, de susciter l’action et de ressortir les pistes de solutions pour une transformation de l’éducation à l’échelle guinéenne, puis mondiale », a-t-elle ajouté.

A l’occasion de ces journées nationales de consultation sur la transformation de l’éducation en Guinée, quatre thématiques y seront débattues, à savoir :

-Assurer le rétablissement complet de l’enseignement, après les perturbations dues à la COVID-19;

-Des transformations stratégiques et les principaux leviers permettant de ré-imaginer l’éducation pour le XXIe siècle et d’accélérer les progrès vers les objectifs communs en matière d’éducation;

-Assurer un financement public de l’éducation renforcé et plus durable ;

-Accroître l’ambition des objectifs et des critères de référence nationaux en matière d’éducation.

Ces journées nationales de consultation sur la transformation de l’éducation en Guinée sont organisées en prélude au sommet de l’UNESCO sur la transformation de l’éducation, prévu à New York, en septembre 2022.

Sadjo Bah

625016669