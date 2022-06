Juges corrompus, mauvaises décisions, prisons surpeuplées : la note explosive du Garde des Sceaux…

Jamais ministre n’a sévèrement épinglé la Justice guinéenne comme l’a fait le Garde des Sceaux Moriba Alain Koné dans une note explosive qu’il a envoyée aux chefs de juridiction et de parquet du pays. Sans gants, le patron de la justice a dénoncé les juges corrompus, les mauvaises décisions, les prisons surpeuplées. Bref, une justice gravement malade qui doit être admise en soins soins intensifs.

« La récente tournée d’immersion des membres du Gouvernement à l’intérieur du pays, m’a permis de toucher du doigt, non sans amertume, d’horribles réalités notamment au niveau des juridictions et des prisons.

En effet, il m’a été donné de constater que certaines juridictions se trouvent dans des localités enclavées et dans des abris de fortune, insalubres, sans eau, sans électricité, sans mobilier adéquat, sans équipements informatiques, sans toilettes, sans budget de fonctionnement et sans prison. Les habitants d’une certaine localité ont même été amenés à construire leur propre prison. La quasi-totalité des juridictions de l’intérieur du pays n’ont pas de moyens de déplacement pour effectuer notamment les transports judiciaires et le contrôle des services de police judiciaire situés dans les souspréfectures. D’où des conditions de vie et de travail lamentables, au point que le personnel de ces juridictions se sent abandonné par les pouvoirs publics. Le personnel pénitentiaire, lui aussi, se trouve dans la même situation.

En ce qui concerne les conditions détention, il m’a été donné de constater que dans une certaine cale de prison, mal aérée et qui mesure environ 5 m sur 4 m, il y a 137 détenus et que la cale d’en face, qui est similaire, il y a 14 détenus.

De même, dans une certaine prison, les détenus ont, chacun, seulement une bouteille de 1,5 litre d’eau par jour pour tous leurs besoins. Dans une autre prison, il m’a été donné de voir 29 cas de malnutrition sévère et 9 malades mentaux. Dans une autre, il y avait 6 malades mentaux. Ailleurs, il était servi aux détenus comme petit-déjeuner un demi-verre de bouillie sans lait et sans sucre, comme déjeuner du riz fade et, à l’instar de la plupart des prisons visitées, rien comme dîner, bien qu’il n’y ait que quelques rares restaurateurs qui ne sont pas payés entièrement », fait noter le ministre de la Justuce et des Droits de l’homme. Note…