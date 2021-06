Justice : affaire Chantal Colle/Kadiatou Seth désormais devant la Cour suprême

L’affaire des 25 % des actions dans le dossier Areeba qui oppose la femme d’affaires franco-guinéenne, Chantal Colle à l’ex 2ème femme du président Lansana Conté, Hadja Kadiatou Seth Conté et ses 8 enfants, est désormais devant la cour suprême de Conakry, a-t-on constaté sur l’affiche du rôle général de la Cour suprême de Conakry.

Dans ce dossier, la PDG d’Alo-Guinée au sein du MTN et proche de feu le président Lansana Conté est poursuivie pour abus de confiance à la requête de Hadja Kadiatou Seth Conté et ses enfants.

L’ex 2ème épouse de Conté et ses enfants réclament les 25% des actions dont dispose dame Chantal Colle au sein de MTN et qui, selon eux, leur reviennent.

Une affaire qui a éclaté dans la presse en octobre 2014, suite à une lettre d’explication, devenue virale sur la toile, du fils aîné né du mariage entre Conté et Kadiatou Seth, Mohamed Conté. Et l’affaire est pendante devant les juridictions du pays depuis 2015.

Mais, selon le premier président de la Cour suprême, Mamadou Sylla, le dossier est devant leur juridiction depuis le 12 janvier 2020. Il l’a fait savoir à l’audience du mardi 1er juin 2021. Avant de renvoyer l’affaire au 15 juin prochain pour l’ouverture des débats.

A noter que dans ce dossier, dame Chantal Colle a pour avocat, Me Rafi Raja. Quant à Hadja Kadiatou Conté et ses enfants, ils ont pour avocat Me Amadou Baidy Tall.

Elisa Camara

