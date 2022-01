Ce mercredi, s’ouvre à Conakry l’un des procès les plus attendus au tribunal de Kaloum. Il concerne l’ex-principal opposant Cellou Dalein Diallo et la grande famille Diallo de Thierno Mamadou Dalein Diallo contre Fatoumata Binta Diallo « Fatou Gnelloy » et Ousmane Gnelloy Diallo.

Les deux derniers sont poursuivis pour « diffamation et injures publiques »