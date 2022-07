Justice et Droits de l’Homme: Charles Wright échange avec le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Guinée

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme a eu un tête à tête ce lundi 25 juillet, avec le représentant du Haut commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Guinée. Durant plusieurs minutes, Alphonse Charles Wright et son hôte a échangé sur des questions relatives aux droits de l’homme en République de Guinée et de réitérer l’apport de son institution vis-à-vis du département de la justice et des Droits de l’Homme.

Au sortir des échanges à huis-clos, Dr Patrice Vahard est revenu sur les grandes décisions de sa rencontre avec Alphonse Charles Wright « Le Garde des Sceaux nous a réitéré son engagement en faveur des Droits de l’Homme mais aussi de la justice. D’abord, nous étions venus témoigner la disponibilité et l’engagement des Nations Unies à accompagner le gouvernement de la République de Guinée en matière des Droits de l’homme à travers son ministère et nous nous sommes réjouis de la convergence et de l’analyse mais aussi de la disponibilité du ministre de traduire les vœux du président de la transition, le chef de l’État en matière de justice et des droits de l’homme dans la réalité », a-t-il rappelé dans un premier temps avant de louer les conduites du nouveau ministre de la justice « J’ai rencontré un ministre d’action, je pense qu’un ministre d’action, on l’apprécie à l’action. La question de la protection et de la promotion des droits de l’homme est un chemin qui requiert beaucoup d’étapes mais qui commence par la volonté politique. Je me réjoui de l’engagement très clair du ministre de la justice, garde des Sceaux et des Droits de l’Homme dans ce sens là. Je pense que c’est un très bon départ, il n’a pas eu de temps à perdre. Je pense que dès sa nomination, il s’est familiarisé très rapidement avec les dossiers qui sont les plus importants ».

De son côté, Le ministre de la justice et des droits de l’homme, Alphonse Charles Wright a fait savoir qu’il était question des droits de l’homme en République de Guinée parce que la Guinée fait partie de cette grande famille des nations unies et que la Guinée a pris des engagements internationaux avec des recommandations fermes « Je crois qu’avec la volonté du M. le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, les questions de droits de l’homme doivent être prises en compte dans toutes nos actions prioritaires. L’une des raisons pour laquelle nous sommes engagés par rapport à la tenue très prochaine du procès des massacres du 28 septembre dont vous avez suivi tout le parcours, quant à l’organisation matérielle de ce procès », a-t-il souligné.

Pour finir, l’ex Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry de conclure « Nous sortons très contents de l’engagement de la communauté internationale à accompagner le gouvernement de la République de Guinée à travers le département de la justice. Pour ce qui est de la mise en œuvre des différentes recommandations formulées auxquelles la Guinée comme il vous l’a signalé avons entièrement souscrit dans le cadre du respect de la protection, de la promotion des droits humains dans notre pays »

Mamadou Yaya Barry