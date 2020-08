Justice : libéré, Foniké Mengué, un leader du FNDC fond en larmes !

Le verdict dans l’affaire Oumar Sylla dit “Foniké Menguè” vient de tomber au tribunal de Dixinn. Le responsable des actions et des antennes du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a été déclaré non coupable par le juge Alphonse Charles Wright et renvoyé des fins de la poursuite. Il a également ordonné que ses téléphones portables saisis lui soient restitués sur le champ.

Foniké Menguè qui a aussitôt fondu en larmes après lecture de la sentence était détenu depuis avril dernier à la Maison centrale de Conakry pour “diffusion et production de fausses nouvelles”. .

Depuis le Tribunal de Première instance de Dixinn, Elisa CAMARA