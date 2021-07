Justice: l’ambassade des États-Unis offre des équipements à la maison de justice de Labé

Incendiée en 2020 lors d’une manifestation, la maison de justice de Labé a bénéficié d’un don d’équipements d’une valeur de 35. 000 USD de la part de l’ambassade des Etats-Unis en Guinée, à travers l’INL.

La remise de cet équipement composé de matériels informatiques, de fournitures de bureau, d’outils de réparation et d’entretien des bâtiments, ainsi que de livres juridiques a lieu ce vendredi 30 juillet au ministère de la Justice, en présence du ministre de la Justice, Carde des Sceaux, Me Mory Doumbouya.

« Ce programme dénommé ‘’Renforcement de l’Etat de droit’’ a permis d’identifier comme des besoins celui de mettre en place des maisons de justice dans le pays afin de rapprocher la justice du justiciable avec une méthode de gestion des conflits simplifiée et flexible. La maison de Justice est née du projet ” Accès à la Justice 2017 – 2019 ” financé par l’INL à hauteur de plus de 1 000 000 USD grâce auquel deux autres centres ont été créés à Kindia et Kankan », a déclaré la conseillère politique et économique de l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée, Bisala Ojikutu.

Avant d’ajouter : « nous avons également reçu de bons efforts de notre centre, notamment celui de Labé qui doit bénéficier aujourd’hui de ce don en équipements d’une facture de plus de 35 000 dollars américains pour remplacer ceux perdus lors des événements malheureux en 2020. Ces équipements seront livrés à Labé la semaine prochaine. »

Au nom du ministère de la Justice, le secrétaire général du département a dit ceci: « un usage judicieux sera fait avec ce don. Et nous vous rassurons de notre posture à être du côté du droit, à être en phase avec les normes internationales de droit. Nous ne serons pas un pays violent. »

Elisa Camara

+224654957322