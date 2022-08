Justice : le CA de l’AMG hausse le ton, invite les magistrats à refuser « toute nomination contraire à la procédure régulière… »

Les choses se corsent davantage entre le ministre de la Justice et l’Association des Magistrats de Guinée (AMG). Dans une déclaration au vitriol, le Conseil d’administration(CA) de l’AMG accuse le ministre Alphonse Charles Wright de nombreuses violations de la loi et dénonce son refus de recueillir l’avis confirme du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) avant toute injonction concernant un magistrat. Non sans inviter les magistrats « à refuser toute nomination contraire à la procédure régulière prévue par le statut des Magistrats, à ne céder à à aucune intimidation, aucune pression ».