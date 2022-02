Dans un décret rendu public ce mercredi, 02 février, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a accordé une remise totale de peines à Alpha Oumar Boffa Diallo, plus connu sous le nom de AOB et Jean Guilavogui.

Ils avaient été jugés et condamnés en 2013 pour l’attaque du domicile privé de l’ancien président, Alpha Condé.

Outre AOB et Jean Guilavogui, plusieurs autres détenus ont bénéficiés de la grâce du président de la junte militaire, le colonel Mamadi Doumbouya.

Mediaguinee