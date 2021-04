Justice : le journaliste Mohamed Mara interjette appel dans son dossier contre Sheick Affan

Mohamed Mara n’est pas satisfait de la décision rendue le 12 avril dernier par le tribunal de première instance de Mafanco dans l’affaire de ‘’menaces de mort, injures, diffamation et diffusion de données portant atteinte à la dignité humaine” qui l’oppose à Sheick Affan.

Selon, nos informations, le journaliste à travers son pool d’avocats a saisi, hier mercredi 14 avril, le tribunal de première instance de Mafanco pour solliciter former appel incident contre le jugement correctionnel du 12 avril 2021.

Dans cette copie, Mara qui a remporté le procès contre Sheick Affan déclare : « incidemment et partiellement relever appel contre le jugement correctionnel du 12 avril 2021 rendu par le tribunal de céans, dans la cause sus-référencée. Ce tant pour violations qui s’y trouvent ainsi que pour les torts et griefs que lui cause ledit jugement. »

A rappeler que dans cette décision rendue par le TPI de Mafanco le 12 avril dernier, Sheick Affan, a été condamné à 5 ans d’emprisonnement assorti de sursis plus le paiement d’une amende de 40 millions de francs guinéens. Et condamné également à payer un montant de 100 millions de francs guinéens à la partie civile, à titre de dommages et intérêts.

Elisa Camara