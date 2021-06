Justice : le ministre Bantama retire sa plainte contre le journaliste Marouane

C’est un ouf de soulagement pour l’administrateur général du site d’informations lerévélateur24.com, Marouane Dinguirye Camara, par ailleurs, chroniqueur de l’émission Africa 2015 de la Radio Nostalgie qui est poursuivi pour “injure et diffamation” par le ministre d’Etat en charge des Sports, Sanoussy Bantama Sow. Ce dernier vient de retirer purement et simplement sa plainte contre le jeune journaliste grâce à la médiation de Sanou Kerfala Cissé, ex-président de L’URTELGUI.

C’est l’un des avocats du prévenu Me Salifou Béavogui qui a confirmé l’information à la presse ce lundi, 7 juin 2021 devant le Tribunal de Première Instance de Kaloum.

« Nous remercions Monsieur le ministre Sanoussy Bantama Sow pour sa hauteur de vue, pour son esprit et pour sa bonne compréhension d’accepter de laisser tomber cette affaire. Un écrit a été fait, il a désisté purement et simplement de son action. Donc il n’y a pas de gagnant, il n’y a pas de perdant. C’est toute la Guinée qui a gagné, ce sont des frères qui ont gagné et ce sont des relations qui sont intensifiées grâce à M. Sanou Kerfala Cissé qu’il faut beaucoup remercier », s’est réjoui cet avocat.

Présent ce jour même au tribunal, le président d’honneur de L’URTELGUI et PDG du groupe de presse AfricVision a exhorté.

« A tous les journalistes, je voudrais vous dire ceci : Rien ne urge pour la diffusion d’une information. Prenez votre temps tant que faire se peut, recouper les informations, trouvez plusieurs sources pour éviter qu’on soit régulièrement sur les bancs des accusés et pour ne plus qu’on fasse l’objet des plaintes au niveau de nos tribunaux. Un journaliste qui recoupe ses informations, un journaliste qui écoute les 2 sons de cloche, est un très bon journaliste, est un excellent journaliste », dira-t-il.

Mamadou Yaya Barry

