Justice : le procureur requiert la confirmation partielle des 5 ans contre Gnelloy

L’heures était, ce jeudi à la Cour d’appel de Conakry aux plaidoiries et réquisitions dans l’affaire de « menaces de mort et injures publiques » qui oppose le jeune activiste des réseaux sociaux, Ousmane Gnelloy Diallo à Kadiatou Biro Diallo.

Dans ses réquisitions, le procureur a requis à la Cour de retenir les deux infractions à l’encontre du jeune Gnelloy. Et aussi, il a requis la confirmation en partie de la décision attaquée c’est-à-dire les 5 ans d’emprisonnement qui lui a été infligée par le tribunal de première instance de Dixinn.

Par ailleurs, il a également demandé une situation atténuante à l’encontre du prévenu.

« Monsieur Gnelloy n’a pas sa place en prison, il est jeune et c’est un père de famille. Sa famille a besoin de lui. Mais nous avons besoin d’éduquer dans l’espoir qu’il va amender pour intégrer la société », dit le procureur.

