Justice : les Gnelloye prêts à comparaître ”mais avec Cellou Dalein Diallo”

L’affaire Cellou Dalein Diallo contre les Gnelloye (Ousmane Gnelloye Diallo et sa sœur Fatou Gnelloye) prend un virage dangereux. Chaque camp campe sur sa position. L’opposant Cellou Dalein accuse les Gnelloye de proférer des insanités à son encontre sur la toile. Et ces derniers l’accusent d’avoir trahi la mémoire de leur père.

Dans une vidéo, devenue virale sur la toile, Fatou Gnelloye a souligné vendredi que son seul crime c’est d’avoir quitté avec son frère Cellou Dalein Diallo pour le RPG après que celui-ci a refusé d’assister aux obsèques de son père [qui serait un célèbre marabout, originaire de Koubia]. La dame, visiblement décidée à en découdre avec Dalein, a confié qu’elle est prête avec son frère à comparaître mais pas sans Cellou Dalein Diallo.

« Nous comparaîtrons avec Cellou Dalein à la barre. Pas avec ses avocats. S’il ne vient pas, nous aussi nous n’irons pas. C’est lui qui pousse les gens à insulter nos parents. Et nous répliquons. C’est aussi simple que ça. Nous n’avons rien contre Bah Oury, parce que lui et notre papa ne s’entendaient plus. Tout comme Saliou Bella et Bah Ousmane. Mon père a tout fait pour Cellou Dalein. Mon père l’a empêché d’aller en prison, il lui a permis d’être écouté et de briller. Mais sa récompense a été de nous convoquer. Il ne m’a pas épargnée, moi qui suis une femme. Mais combien de personnes insultent le président Alpha Condé par jour et ne sont pas inquiétés ? Qui a une fois vu le président de la république porter plainte contre des gens pour injures? Mais Cellou Dalein opposant porte plainte contre une femme. Et dire qu’il veut le pouvoir, c’est ahurissant. Nous n’avons pas peur, nous croyons en Allah, c’est lui notre seul protecteur. Et ce combat, nous allons le gagner face à Cellou. C’est une question de temps. », a assuré Fatou

Du côté de Cellou, ses avocats regrettent que la plainte pour ”injures, diffamations et menaces” contre les Gnelloye soit en souffrance à la justice pendant que les injures contre leur client continuent.

Issa