Justice: les magistrats de Guinée ont élu les 6 membres du Conseil Supérieur de la Magistrature…

Réunis en assemblée générale élective, ce mercredi 9 mars 2022, dans la salle d’audience de la Cour d’Appel de Conakry, les magistrats de Guinée, au nombre de 310, ont renouvelé les 6 Conseillers Supérieurs de la Magistrature (CSM) issus de leurs rangs, pour un mandat de 6 ans, non renouvelable, pour compléter les membres du CSM à 17.

Arrivé 1er parrmi les 6 à l’issue du vote des magistrats, Diallo Mamadou Dian Bora, avocat général de la Cour d’Appel de Conakry a, après la délibération, remercié ses collègues pour la confiance portée en sa personne avant de réitérer, au nom de ses pairs, la nécessité de faire du CSM un organe qui sera au service exclusif des magistrats.

« Cela comporte le plan de carrière et toutes les autres activités qui font du CSM l’organe moteur du fonctionnement normal des carrières des magistrats. », a-t-il précisé.

Poursuivant, M. Diallo a décliner les objectifs phares de sa mandature pour permettre au CSM d’atteindre ses objectifs.

« Il faut que des situations fâcheuses qui sont arrivées dans le passé ne puissent plus continuer. Exemple, les cas d’omission des magistrats, le non respect de la carrière. Vous êtes procureur pendant plusieurs années et un beau matin vous vous retrouvez président du siège. L’autre objectif c’est la création d’un fichier numérisé individuel des magistrats »

Il faut retenir qu’à l’issue du vote, Mamadou Dian Bora Diallo qui a eu 147 voix est arrivé premier; 2-Joséphine Loly Tinkiano avec 136 voix; 3-Lazar Mamadou Mady Bauret avec 127 voix; 4-Mohamed Kaba avec 123 voix; 5- Mohamed Lamine Diallo avec 100 voix; 6- Elhadj Mamadou Camara avec 98 voix seulement.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67