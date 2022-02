Justice: les procureurs d’instance du ressort de la Cour d’Appel de Conakry sollicitent des 4×4 pour leur mobilité 

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, a eu une rencontre d’échanges avec les Procureurs d’instances relevant du Parquet Général de la Cour d’Appel de Conakry pour échanger sur le fonctionnement des Parquets notamment les rapports entre le Parquet Général et les Parquets d’instances. Confrontés à un problème de mobilité les Procureurs d’instances ici présents ont saisi l’occasion pour manifester leur volonté d’avoir des véhicules 4×4.

Prenant la parole le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry Alphonse Charles Wright se dit conscient des difficultés auxquelles ces procureurs sont confrontés dans la mobilité pour se rendre dans les lieux les plus reculés pour pouvoir non seulement inspecter, mais remonter les informations au Procureur Général.

À l’en croire, il était important après la rencontre avec les officiers de police judiciaire, d’organiser une rencontre périodique avec les procureurs d’instances relevant du Parquet de son ressort.

« Vous avez les officiers de police judiciaire qui dirigent leurs activités de police judiciaire sous la direction des procureurs de la République. Ils ont attiré mon attention, la nécessité qu’il y ait une rencontre entre le procureur général et les procureurs de la République pour la simple raison que dans un passé récent, il faut avouer que les officiers de police judiciaire avaient du mal à faire prospérer certaines procédures. Imaginez que lorsque l’officier de police judiciaire entame une mesure de garde à vue du point de vue légal et que le procureur dans son bureau reçoit des instructions pour mettre fin à la garde à vue alors que les investigations sont nécessaires en la matière, ça pose quand même quelques problèmes. D’où la nécessité d’harmoniser toutes les positions des différents acteurs qui interviennent au niveau de la chaîne pénale, au niveau de la cour d’appel de Conakry. C’est dans cette perspective que vous avez aujourd’hui tous les procureurs d’instance du ressort de la cour d’appel de Conakry et depuis, nous sommes en train de revoir de peigne fin toutes les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien« , a-t-il souligné de passage.

Plus loin, Alphonse Charles Wright sollicite l’accompagnement de ces procureurs par les nouvelles autorités : « j’estime que dans l’intérêt de la loi, de nos citoyens, il faudrait permettre à ces magistrats qui ont la volonté d’œuvrer dans le cadre du respect de la loi, qu’ils soient accompagnés à tout point de vue, qu’ils soient outillés et qu’il ait des échanges permanent entre tous les acteurs pour que dit- il : » la Guinée dans cette période comme je l’ai dit nous avons besoin de quiétude sociale, nous avons besoin de la paix et que chacun fasse son rôle dans l’intérieur de nos pays ».

Poursuivant, le Procureur de la République près du Tribunal du premier instance de Forécariah, Amadou Diallo a au sortir du conclave avec le PG de la Cour d’Appel de Conakry fait savoir que la rencontre a été fructueuse avant de formuler des doléances pour la dotation de grosses cylindrées auprès des autorités de la transition.

« Je suis en mesure après tout ce qu’on s’est dit sans risque de me tromper que l’échange a été fructueux. Nous avons beaucoup appris, nous sortons d’une bonne école. On a aussi fait cas de nos difficultés notamment les problèmes logistiques (voiture), afin d’accomplir leur mission. Lorsque nous comparons notre pays à d’autres, vous verrez par exemple un procureur au Sénégal ou en Côte d’Ivoire ne roule pas dans sa propre voiture, l’Etat met un véhicule de service à sa disposition, ce que la quasi-totalité des procureurs d’instances n’ont pas en République de Guinée. Donc nous avons donc posé ce problème à notre hiérarchie direct qui est M. Alphonse Charles Wright qui a fermement promi de remonter l’information à qui de droit« , dit-il.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08