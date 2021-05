Justice : l’ex-femme de Mousto Camara, Nayèd Rachid, trimbale la bloggeuse ‘’Ada Affairage’’ au TPI de Dixinn

C’est une information de Mediaguinee, la bloggeuse Adama Camara connue sous le nom d’Ada Affairage est attendue le 20 mai 2021 au tribunal de première instance de Dixinn à la requête de l’ex-épouse de l’artiste Mousto Camara, Nayèd Rachid.

Selon l’avocat de la plaignante, Me Salifou Béavogui, qui a confirmé l’information à notre rédaction, ce mercredi 12 mai 2021, la bloggeuse proche du chanteur Mousto est poursuivie pour des faits “de diffamation et d’injure” suite à une plainte de Nayèd Rachid et d’ une dame du nom de Fatoumata Cherif qui vit à Paris.

« Il y a une bloggeuse qu’on appelle Adama Camara, titulaire du compte facebook dénommé “Ada Affairage 224”, qu’elle utilise non pas pour s’informer ou informer, mais pour quotidiennement injurier et diffamer les paisibles citoyens. Dans une vidéo du genre, elle traite ma cliente, Mme M’balou Diakité alias Nayèd Rachid, d’infidèle, de peste,… et affirme que celle-ci entretient maritalement des relations amoureuses avec l’artiste Lévy Bobo. A travers cette vidéo impudique, elle fait croire au public que ma cliente aurait quitté son époux, l’artiste Mousto, à cause de l’artiste Lévy Bobo. Elle est même parvenue, à travers ses propos mensongers, à opposer farouchement les deux artistes », a dit Me Salifou Béavogui.

L’avocat poursuit en disant que la bloggeuse a, dans une autre de ses vidéos, affirmé que le fils de sa cliente a pour père le jeune artiste Tamsir Soumah. Ce qui est faux. Précisant que le père du fils de Nayèd Rachid est Gassim Seth Camara, jeune frère de Hadja Kadiatou Seth Conté, l’une des épouses de feu le président Lansana Conté.

« Donc elle est activement recherchée, on va lui signifier l’acte pour le procès qui est programmé le 20 mai prochain au tribunal de première instance de Dixinn.

Elisa Camara

