Justice: Mame Konaté se désiste et fait la paix avec la vlogueuse Mariama Ciré

C’est un ouf de soulagement pour la vlogueuse Mariama Ciré Camara (MC). Mame Konaté, épouse du célèbre artiste Ibro Diabaté s’est désistée, ce lundi 19 septembre et a retiré sa plainte contre elle. Cela grâce à l’implication de Me Sidiki Bérété, l’avocat de la vlogueuse qui était poursuivie par devant le tribunal de première instance de Mafanco pour des faits » d’injures, production, diffusion et mise à disposition des données de nature à troubler l’ordre de sécurité publique ».

« On est allé chez la plaignante, on a présenté les excuses qui ont été acceptées. Et, la plaignante s’est désistée », a confié Me Sidiki Bérété à Mediaguinee.

A rappeler que Mariama Cire Camara dont le procès était prévu le 6 octobre prochain avait été interpellée lors de sa descente d’avion à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry en provenance de l’Angleterre. Avant de bénéficier d’une liberté provisoire le 05 août dernier.

