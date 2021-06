Justice : Ousmane Gnelloy condamné à 5 ans de prison ferme !!!

Le tribunal de première instance (TPI) de Dixinn dirigé par le juge Charles Alphonse Wright a condamné ce jeudi, 3 juin 2021 le jeune activiste des réseaux sociaux, Ousmane Gnelloy Diallo à une peine d’emprisonnement de 5 ans pour des faits d’injures publiques et de menaces de mort à la requête de Kadiatou Biro Diallo (DK), fille de l’ancien président de l’Assemblée nationale. et a ordonné le maintien de l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre le prévenu.

Dans la sentence prononcée, le juge Charles Alphonse Wright a déclaré coupable le jeune proche du pouvoir des délits de menaces de mort réitérées et d’injures publiques à l’égard de la fille d’Elhadj Biro Diallo. En conséquence le tribunal a condamné le prévenu à 5 ans d’emprisonnement et au payement de 2 millions de francs guinéens d’amende. Mais il a aussi ordonné l’interdiction de certains droits civiques à celui qui se fait appeler le “ministre de la défense du président Alpha Condé sur Facebook” qui sont entre autres: l’interdiction d’héberger sur les réseaux sociaux, l’interdiction d’être nommé à un poste administratif, l’interdiction de désigner comme une délégation pour représenter la Guinée dans un autre pays. Et le tribunal lui a aussi interdit d’être au même endroit que la plaignante jusqu’à ce qu’il finisse de purger sa peine. Une décision du tribunal saluée par la partie civile.

Elisa Camara

