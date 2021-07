Justice: pourquoi Me Salifou Béavogui ne souhaite plus parler à la presse ?

Me Salifou Béavogui, considéré comme l’avocat le disponible à communiquer à la presse, ne parle plus depuis un certain temps, a-t-on constaté.

Les faits remontent à vendredi dernier lorsqu’un groupe de journalistes s’est rendu au procès en appel de Keamou Bogola Haba à la cour d’appel de Conakry. L’avocat Me Salifou Beavogui, à la surprise générale, a esquivé ce jour-là la presse. Ce qui a suscité beaucoup d’interrogations chez les hommes de médias présents.

C’est le même silence que nous avons constaté ce mardi 27 juillet lorsque nous l’avons eu au téléphone pour en savoir plus sur l’évacuation de Foniké Menguè à la cardiologie du CHU d’Ignace Deen. Me Salifou Béavogui nous a juste confirmé l’information, et, de façon surprenante, il a déclaré qu’il ne souhaite plus parler à la presse. « Oui, c’est vrai. Mais je ne souhaite plus parler à la presse », a-t-il coupé court.

La question que l’on se pose est de savoir si ce silence de cet avocat qui n’a jamais conjugué le même verbe avec le pouvoir en place est fortuit. Ou bien si le silence lui a été imposé? Attendons de voir…

Elisa Camara

+224654957322