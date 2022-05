Justice: qui empêche Me Béa de parler à la presse?

Connu pour ses sorties fréquentes, Me Salifou Béavogui depuis un certain temps évite désormais la presse.

Cet avocat du peuple, comme le surnomme affectueusement l’opinion, et maître des dossiers sensibles ne veut plus se prêter aux questions des médias.

Pour preuve, l’homme était à la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), hier jeudi où l’ex-Premier ministre, Kassory Fofana, les ex-ministres de la défense, Dr Mohamed Diane et de l’environnement, Oyé Guilavogui étaient devant le juge d’instruction. Malgré plusieurs tentatives de la presse pour avoir des informations auprès de l’avocat, il n’a pas voulu.

Il faut aussi rappeler que ces derniers temps, l’avocat a été plusieurs fois joint par notre rédaction pour ses réactions sur certains dossiers, mais aucune réponse.

Ce qu’il faut se demander, ce silence de Me Salifou Beavogui est-il volontaire ou imposé?

Elisa CAMARA