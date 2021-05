Justice : reconnu coupable d’escroquerie, Mamadou Guilla Diallo rejette la décision du TPI de Dixinn et porte le dossier devant la cour d’Appel

Au rôle de ce mercredi 19 mai 2021 de la cour d’Appel de Conakry, figurent plusieurs dossiers en appel dont entre autres le cas de Mamadou Guilla Diallo poursuivi pour faits d’escroquerie par Alpha Sylla.

Selon la victime, les faits remontent au mois de février 2018 lorsque Mamadou Guilla Diallo s’était proposé de lui venir en aide afin de le faire intégrer à la fonction publique, mais à condition qu’il paie le montant intégral de 10 millions de francs guinéens. Ce dernier, en quête d’emploi, n’avait eu d’autre choix que de saisir cette ‘’aubaine’’.

« C’était en 2018, il était venu me voir, en compagnie d’un grand sous prétexte qu’il pouvait m’aider pour entrer à la fonction publique. Vu que je voulais y adhérer avec ma sœur, il m’avait demandé de payer 10 millions par tête. Après négociation, on s’est entendu sur 5 millions par tête pour un total de 10 millions dans l’espoir que dans un mois on aura nos matricules et qu’on sera engagés dans la fonction publique. C’était le 18 février 2018. Je lui ai donc donné l’argent sur place et il m’a signé un engagement. Sa femme était présente et moi aussi j’étais accompagné d’un témoin en la personne de Mouctar Soumah ” Coco” », raconte-t-il.

Depuis ce jour et après avoir empoché l’argent du jeune Alpha Sylla, Mamadou Guilla Diallo était devenu moins coopératif. Il a fallu que la victime aille porter l’affaire devant les autorités.

« Depuis lors, quand je l’appelle, c’est des faux débats et des paroles inutiles. Un jour, j’avais fait débarquer la gendarmerie chez lui et on ne l’a pas trouvé. Après cela, il m’avait appelé en prétextant que j’avais fait envoyer des bandits chez lui et que ces derniers avaient tiré des coups à balles réelles et qu’il allait porter plainte contre moi. Ils n’ont pas porté plainte. Un matin, je me suis levé très tôt pour aller l’attendre devant sa maison et quand il est sorti je l’ai suivi jusqu’à côté du stade de Nongo et là je l’ai bloqué et j’ai appelé la police qui est allé le prendre pour aller au poste. Une fois là-bas, étant donné qu’il n’était pas cohérent dans ses propos, les policiers nous ont conduits vers le Tribunal de Première Instance de Dixinn. Arrivés là-bas, on s’est expliqué et lui il a été conduit à la maison centrale. Après un mois et quelques jours, la première audience a eu lieu au Tribunal de Première Instance de Dixinn. Il a reconnu les faits. Et finalement, le Tribunal l’a reconnu coupable en le condamnant à un an d’emprisonnement assorti de sursis et au paiement de mon argent en me versant le montant de 1 million tous les mois. Il s’est de nouveau engagé à rembourser mon argent. Non satisfait de la décision rendue, il a décidé de faire appel et c’est pour cela que nous sommes là », nous a expliqué Alpha Sylla.

Il faut signaler que le cas d’Alpha Sylla n’est loin d’être un cas isolé pour ce qui est des fausses promesses d’enrôlement à la fonction publique. Plusieurs autres jeunes guinéens ont été victimes d’abus de confiance et d’escroquerie de la part de personnes usant de leur position dans l’administration publique pour arnaquer la population.

Maciré Camara