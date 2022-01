Justice: un mandat d’amener décerné contre Fatou Gnelloy

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn, Jacob Boy Koivogui a décerné, ce lundi 10 janvier 2021, un mandat d’amener contre Fatoumata Binta Diallo alias Fatou Gnelloy.



La jeune communicante du RPG Arc-en-ciel est inculpée pour des faits d’injures, de diffamation et de menaces à l’encontre du président de l’Ufdg, Cellou Dalein Diallo.

Pour en savoir plus, Mediaguinee a contacté la concernée et son avocat qui n’ont pas malheureusement répondu à personne nos sollicitations.

A noter que c’est depuis trois ans maintenant que la famille Gnelloy (Fatou Gnelloy et Ousmane Gnelloy) ne s’entendent plus avec le président de l’ufdg. Elle accuse l’ancien principal oppossnt guinéen de n’avoir pas été honoré son papa.

Elisa Camara

+224654957322