Justice: vers la saisie des biens du colonel Barry

C’est un autre coup dur pour l’ex-porte parole de la gendarmerie nationale, Colonel Mamadou Alpha Barry. L’ officier condamné au mois de juin dernier par le tribunal militaire à 5 ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 140 millions de francs guinéens pour des faits de » vol aggravé » à la requête du commerçant Ibrahima Diallo pourra bientôt voir ses biens saisis.

Le pool d’avocats du Colonel Barry, à sa tête Me Salifou Béavogui, qui a saisi la Cour suprême de Conakry pour stopper le payement de ces 140 millions de francs guinéens par leur client a été débouté, ce lundi 23 novembre. La Cour dans son arrêt rendu par son président Kanfory Kaltamba a donné le pouvoir à la partie civile de faire exécuter la décision.

Ce qui a également réjoui la partie civile à travers son avocat, Me Mohamed Lamine Sylla qui a déclaré: « nous sommes très satisfaits de la décision de rejet du sursis. Cela veut dire que l’arrêt qui a été rendu par la chambre spéciale militaire de la Cour d’Appel de Conakry pourrait être exécuté présentement et dans n’importe quel moment. Si le Colonel Mamadou Alpha Barry a été condamné pour le paiement des 140 millions francs guinéens, on peut faire recours à un huissier pour exécuter cette décision de justice ».

De son côté, la défense par la voix de Me Salifou Béavogui a mis en garde la partie civile en ces termes: « nous n’allons jamais nous décourager, nous allons continuer la lutte, jusqu’à blanchir l’honneur et la dignité de notre client. Si la partie civile tente de mettre en place une telle procédure, elle nous trouvera sur son chemin. C’est un mal jugé, nous n’allons pas nous laisser faire ».

Par ailleurs de mentionner: « nous demandons sa libération, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Pour le temps que nous traversons, le colonel Mamadou Alpha Barry est utile et il peut rendre beaucoup de services encore ».

Elisa Camara

+224654957322