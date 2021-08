K², l’une des lumières sans étincelle de notre pays vient de s’en aller pour toujours ! Sayon Mara)

Ah la mort ! Cette vieille, inlassable et impitoyable voleuse d’âme est à nos trousses. Elle ne se lasse, ni ne pardonne, ni n’oublie. Elle vient encore de frapper à notre porte en nous volant l’une des plus belles âmes de notre pays. Oui ! L’ancien Ministre, Monsieur Ibrahima Kalil Konaté, affectueusement appelé K², vient de ranger sa plume pour toujours.

En effet, la très triste nouvelle vient de tomber ce Samedi 14 Août 2021. Eh oui ! Ni nos oreilles, ni nos yeux ne nous trahissent. Notre bien aimé K² à tous est bel et bien parti à jamais. Il vient de tirer sa révérence de ce bas monde des suites de maladie. Que c’est dur de perdre un patriote de l’acabit de Monsieur K² !

‘’La mort est un vêtement que tout le monde portera’’. Le Ministre K² ne nous parlera plus des grandes péripéties ayant jalonné la course du RPG d’alors vers Sékhoutouréya. Il ne nous parlera plus de son livre intitulé ‘’la détention arbitraire d’Alpha Condé : rétablir la vérité’’. Lui qui savait si éloquemment raconter ces moments difficiles et historiques du parcours de notre cause commune. Que c’est triste de perdre un homme aussi jovial, aussi patriote, aussi achevé comme ce digne fils de Tron.

Nous avons encore bonne souvenance de ses belles interventions dans l’émission ‘’Grogne matinale’’ de la Radio Soleil FM pendant les moments difficiles de la lutte du Parti. Lui qui n’a jamais marchandé sa conviction contre quoi que ce soit ; Lui qui, à travers sa bonne gestion des examens nationaux de 2017 a marqué positivement l’esprit collectif des guinéens. Oui ! K² ne défendra plus le CHANGEMENT prôné et incarné par le champion du RPG Arc-En-Ciel, le Président Alpha Condé.

Chaque fois qu’on se voyait, il m’appelait tendrement ‘’Petit frère’’ et ne manquait d’occasion pour me requinquer dans ma position concernant la lutte que nous ne cessons de mener depuis les moments difficiles de notre Parti politique pour le bonheur de notre patrimoine commun. Le Ministre K² me portait à cœur comme si je faisais partie de sa famille biologique.

Incontestablement, c’est l’un des grands symboles de la lutte pour la démocratie que le vaillant Peuple de Guinée vient de perdre tout simplement. Mais que faire devant la volonté du Tout Puissant Allah, sinon que s’en remettre à elle !

Partez en paix, camarade de lutte ! Que la terre de Guinée que vous avez défendue et servie avec amour et abnégation vous soit légère à jamais. Amine !

Mes condoléantes les plus attristées à la famille biologique de notre regretté, au Professeur Alpha Condé, à sa famille politique ainsi qu’à tout le peuple de Guinée.

‘’Tout ce qui est arrêté se couchera forcément un jour’’, a dit un penseur anonyme africain.

Dormez en paix, intrépide combattant !

Sayon MARA, Juriste