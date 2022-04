Le Guinéen Kaba Diawara a été désigné ce jeudi 21 avril 2022 sélectionneur de l’équipe nationale de football. L’annonce a été faite à la presse par l’équipe dirigeante du football guinéen (CONOR). Dans cet entretien qu’il a bien voulu nous accorder, Amadou Tham Camara, président de l’association de la presse sportive ‘’Pathè Diallo’’ et ancien vice-président du Comité de normalisation de la fédération guinéenne de football pense que le CONOR a fait un excellent choix. Lisez !

Mediaguinee : Le choix du CONOR s’est porté sur Kaba Diawara pour diriger l’équipe nationale. Quelles sont vos impressions ?

Amadou Tham Camara : Je pense que c’est un excellent choix parce que c’est le choix de la continuité d’abord. Il avait un projet qu’il avait entamé. Mais ici malheureusement, on est parfois impatient. Il y a des succès du football qui arrivent au bout d’un certain nombre d’années. C’est le cas du Sénégal et c’est le cas en Côte d’Ivoire et beaucoup d’autres pays. Tout projet a besoin de venir à maturité. Malheureusement en Guinée, on est parfois impatient, il suffit de faire une moindre contreperformance pour qu’on change tout le staff technique. Donc je pense que l’équipe dirigeante de la fédération guinéenne de football a fait le choix de la stabilité, c’est un très bon choix. Kaba Diawara a les attitudes et les qualifications pour atteindre tous les objectifs qui l’ont été assignés. Je pense donc que c’est un excellent choix.

En tant qu’ancien vice-président du CONOR, comment se fait le choix d’un entraineur ou sélecteur ?

Le choix se fait par les membres du comité de normalisation (CONOR) qui font office de comité exécutif, mais également élargi aux directeurs techniques. Et on associe à cela, un membre du Ministère des Sports parce que la partie financière est assurée par le Ministère des Sports. Donc, c’est tous ces éléments là qui se réunissent et qui, au vu des pièces, qui délibèrent et qui font un choix.

Pensez-vous que le CONOR peut confier d’autres responsabilités aux candidats malheureux comme Kanfory Lappé Bangoura ?

Parmi les adversaires, le plus redoutable et l’un des plus méritants était Kanfory Lappé Bangoura qui a également du vécu et du mérite. Mais justement pour les mêmes critères qui ont valu au choix de Kaba Diawara, ces mêmes critères veulent que pour une certaine stabilité de l’équipe, que Kanfory continue avec l’équipe nationale locale. On sait qu’il a eu la médaille de bronze lors la dernière édition. Maintenant, s’appuyant sur ce succès-là lui assigné, l’objectif de ramener la médaille d’or et la coupe en Algérie l’année prochaine. C’est juste une question de recherche de stabilité de l’équipe, et je pense que ça serait un très beau choix pour le CONOR s’il allait dans ce sens-là. Ce n’est pas dévalorisant pour Kanfory Lappé, loin s’en faux de mon point de vue. C’est avec un nouveau challenge pour lui et je sais qu’avec le vécu qu’il a, on le revaloriser sur le plan du salaire, et lui assigner de nouveaux objectifs pour cette campagne.

Quel regard portez-vous sur le groupe de la Guinée pour les phases éliminatoires de la CAN 2023 ?

C’est une poule qui est relevée parce que déjà, on sait que l’Egypte reste la finaliste de la dernière CAN, ce n’est pas une équipe qui à présenter. Maintenant, on a d’autres adversaires qui sont dans notre poule qui ont également de grande valeur. Aujourd’hui en Afrique, toutes les équipes se valent. La différence se ferait dans la préparation et dans la forme du jour. Et en cela qu’un bon entraineur qui a déjà du vécu avec son équipe va servir. C’est en cela que Kaba Diawara n’aura pas besoin de tout rebâtir. S’appuyant sur les expériences passées lors de la dernière CAN, il peut s’appuyer sur ces entre faits-là pour faire qualifier cette équipe. Ceux-ci étant dit, on sait que les autres adversaires sont très valeureux. Il y a notamment l’Ethiopie qui n’est plus à présenter mais également le Malawi. Il faut faire très attention, mais je n’ai aucun doute sur la capacité de Kaba Diawara à faire qualifier cette équipe de Guinée à la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra en Cote d’Ivoire.

Propos recueillis par Youssouf Keita