Kaba GUITER : ‘’quand nous exécutions notre premier projet, EBOMAF faisait le commerce entre la Chine et le Burkina’’

Au cours de la conférence de presse qu’il a animé hier jeudi à Conakry, le PDG de GUITER SA, Ansoumane Kaba, a balayé d’un revers de la main des graves accusations portées contre sa société par le PDG d’EBOMAF (Mamadou Bonkoungou) dans le cadre des travaux de construction des tronçons Kankan-Kissidougou et Kankan-Mandiana.

A l’en croire, quand son entreprise (GUITER) exécutait son premier projet, celle de Mamadou Bonkoungou (EBOMAF) faisait le commerce entre la Chine et le Burkina pour le commerce des équipements informatiques.

« Contrairement aux allégations mensongères du sieur Mahmadou Bonkoungou, à la signature du premier contrat respectivement de 305 millions d’euros pour le tronçon Kankan-Kissidougou et 184 millions d’euros pour celui de Kankan-Mandiana, les compétences de GUITER en matière des BTP n’étaient plus à démontrer sur le terrain. Un premier grand projet Macenta-Konsankoro concrétisé sur financement USAID en 1995 était là depuis pour en témoigner éloquemment. En 2013 à la rencontre avec EBOMAF, GUITER évoluait déjà sur le terrain depuis 24 longues années. Et aujourd’hui, GUITER a 32 ans d’existence», a-t-il précisé.

Poursuivant, il a enfoncé le clou en ces termes : « quand nous exécutions notre premier projet, EBOMAF faisait le commerce entre la Chine et le Burkina pour le commerce des équipements informatiques… »

Youssouf Keita