Kabiné Komara invité Spécial au Forum d’Accra sur la Paix, la Sécurité et la Démocratie en Afrique après celui de Dakar

Sur invitation du gouvernement sénégalais, l’ancien Premier Ministre Guinéen est arrivé à Dakar ce samedi 04 décembre pour prendre part au 7em Forum international sur » Les Enjeux de stabilité et d’émergence de l’Afrique dans un monde post COVID-19″. D’importants invités de marque comme le Président Mohamed Bazoum du Niger et Cyril Ramaphosa de l’Afrique du Sud sont attendus.

Placé sous la Présidence de Macky Sall, le Forum sera l’occasion pour près de mille personnalités venues de quarante (40) pays et plusieurs thank, à échanger à travers des plénières et des ateliers de réflexions aux nouveaux enjeux sécuritaires et sanitaire et sur la façon dont l’Afrique compte y faire face en relation avec le reste de la Communauté internationale.

M. Kabiné KOMARA s’envolera dans l’après-midi du 07 décembre pour Accra, en compagnie de M. Annadif Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unis pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel à bord de l’avion spécial de ce dernier.

Ce mercredi 8 décembre, le forum du centre international de Koffi ANNAN sera lancé par le Président NANA Akufo-Addo, Président en exercice de la CEDEAO et les travaux vont se tenir sous la conduite de M. Ibn Chambas ancien représentant spécial du secrétaire General des Nations-Unies en Afrique de l’ouest et du sahel pour deux jours.

Ce Forum du Centre international Kofi Annan de formation pour le maintien de la Paix va se dérouler sous le thème : « Démocratie et Gouvernance dans un Contexte de Crises Complexes en Afrique de l’Ouest « . Il se tient 20 ans après l’adoption du Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la bonne Gouvernance.

Pendant que la sous-région est confrontée à des tensions majeures liées aux coups d’état, la rencontre va passer en revue les situations spécifiques et faire des recommandations aux Chefs d’État qui doivent tenir une réunion cruciale le 12 décembre à Abuja.

À cet effet, les organisateurs ont requis l’expertise de personnalités réputées dont l’ex-Premier Ministre Guinéen Kabiné Komara.

L’honneur reviendra à cinq (05) personnalités comprenant l’ancien président ghanéen John Kufuor et Kabine Komara de s’exprimer en tout premier lieu sur le sujet du Protocole de la CEDEAO sur la Gouvernance et la Démocratie, ses origines, ses nouvelles attentes et sa signification.

En effet, il est établi aujourd’hui que ce Document qui constituait une notable avancée au départ est dépassé et mérite d’être amendé pour que la Cedeao puisse mieux s’opposer à tous reculs démocratiques comme les modifications constitutionnelles pour des troisièmes mandats.

Par la suite des experts du monde académique comme le guinéen Issaka Souare édifieront les participants sur les mécanismes de recul démocratique en Afrique de l’Ouest.

Le Forum connaîtra aussi les témoignages de quatre anciens chefs d’État qui ont honoré leur pays en acceptant de quitter le pouvoir tels que Mohamadou Issoufou du Niger, Ernest Bai Koroma.

Le Forum examinera en plus des sujets d’importance capitale pour la stabilité de nos pays tels que l’importance à donner à la Constitution dans un pays, l’utilisation de la Démocratie pour contrer les Violences, le partage de bonnes pratiques pour approfondir la Démocratie dans le contexte de la Pandémie, la Participation des Jeunes et des Femmes dans la Démocratie, l’intégrité électorale dans le cadre de la Digitalisation et enfin l’éthique dans le monitoring et l’observation des élections.

L’occasion sera donnée aux différentes hautes personnalités présentes de formuler des plaidoyers pour un meilleur ancrage démocratique en Afrique de l’Ouest, mais aussi pour mieux aider les pays en transitions.

Le Centre Koffi Anan est réputé pour ses analyses et ses recommandations dans le cadre de la promotion de la Démocratie et de la Diplomatie préventive.