Kabiné Komara: « où que je sois, si les intérêts de la Guinée peuvent être sauvegardés, je contribue »

Au cours de son intervention ce mardi 7 décembre 2021 dans l’émission « Mirador » de Fim FM, Kabiné Komara, ancien Premier ministre de Guinée, est revenu sur les enjeux qui s’attachent à la 7ème édition du Forum international de Dakar qui s’est ouvert lundi et qui prendra fin ce mardi.

Selon lui, la grande particularité de ce Forum, c’est comment examiner les défis sécuritaires de l’Afrique et dans le cas du Covid-19.

A l’occasion de cette rencontre qui réunit plusieurs décideurs de l’Union européenne, de l’Union africaine, l’ancien Premier ministre a plaidé en faveur de la transition en cours en Guinée .

Selon lui, il y a des sympathies par rapport à ce qui se passe en Guinée. « Vous savez, des réunions comme celles-ci, ce n’est pas nécessairement ce qui dit dans la salle mais c’est des réunions qu’on tient en aparté. Je peux vous dire que nous faisons des plaidoyers pour que le contexte guineen, qu’on ne le confonde pas au contexte malien mais surtout que l’on comprenne ce qui se déroule en Guinée, des espoirs que ça a soulevés mais également la nécessité pour la communauté internationale de comprendre les réalités du continent …Je peux vous dire qu’il y a énormément de sympathie par rapport à ce qui s’est passé en Guinée et que beaucoup de gens comprennent que la Guinée revient de loin et qu’il est essentiel qu’elle ne soit pas frappée par le bâton classique des sanctions. Il faut tenir compte des conditions dans lesquelles le Colonel est intervenu en Guinée. Je m’en réjouis beaucoup, je peux vous dire que même les institutions, de manière formelle, qui ont pris des sanctions, en aparté, disent oui on a fait ça mais de l’autre côté il faut absolument qu’on accompagne le pays, parce les réalités sont différentes. C’est une réalité absolument tangible », a-t-il indiqué.

Poursuivant, Kabinet Komara a laissé entendre qu’il n’est pas un missionnaire de la junte à cette rencontre mais qu’il est prêt à défendre les intérêts de la Guinée où qu’il soit. »Où que je sois, si les intérêts de la Guinée peuvent être sauvegardés, je contribue… », a-t-il déclaré.

A ce 7ème forum, certaines personnalités guinéennes, dont le président de l’UFDG, et plusieurs autres grands décideurs des Nations unies, de l’Union européenne et de l’Union africaine étaient présents.

Christine Finda Kamano