Kabinet Komara, le “VRP” de la junte…

Cette fois-ci, ce sera certainement la bonne. Face à un président de la transition -Mamadi Doumbouya- stratège et pondéré, Kabinet Komara, l’homme qui négocie pour la junte a une chance pour réussir.

L’ancien Premier ministre de Dadis Camara est à la fois au four et au moulin depuis le 5 septembre dernier, après la chute du régime d’Alpha Condé. Il négocie et conseille.

Avec un carnet d’adresses riche, le fils de Kankan, brillant intellectuel, voyage et écrit beaucoup pour aider la junte dans sa marche vers une transition sans couacs. Les contacts avec la Cedeao, la Francophonie et même l’Union européenne sont en cours.

Cet haut cadre qui officiait à la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est, selon nos informations, actuellement en Europe. Il fera beaucoup de capitales européennes pour arracher une assise pour la junte qui a besoin de temps pour remonter la pente.

Kabinet Komara -celui qui murmure à l’oreille de la junte-, pour reprendre Jeune Afrique, donnera son avis sur le choix du Premier ministre. Une short-liste abondamment commentée dans les salons à décor fastueux de Conakry circule et sur laquelle figure Mohamed Béavogui, fonctionnaire international. Ce dernier a-t-il les chances de rafler cette fois la Primature face à d’autres concurrents sérieux comme Kalifa Gassama Diaby? Bien malin qui y répondra.

Focus de Mediaguinee