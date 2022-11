Kabinet Sylla « Bill Gates » en prison: ses avocats demandent l’annulation de son inculpation

Inculpé depuis le mois janvier dernier pour des faits de « corruption, détournement, vol, recel de fonds publics, enrichissement illicite» par la CRIEF, Kabinet Sylla alias Bill Gates a été placé en détention préventive le 03 novembre dernier.

Devant un parterre de journalistes, le pool d’avocats condamne cette arrestation qu’ils jugent illégale par manque de preuve vis-à-vis du dossier constitué contre le PDG du groupe Djoma SARL et demandent à date, une requête aux fins d’annulation de son inculpation et une requête aux fins d’examen immédiat de cet appel.

«Sur le plan juridique, les circonstances regrettables dans lesquelles, monsieur Kabinet SYLLA a été, en toute illégalité, inculpé et placé en détention préventive.

Espérant que le droit finira par l’emporter sur l’arbitraire dont monsieur Kabinet SYLL victime aux yeux de tous car, nous, ses conseils, nous nous battrons jusqu’à la victoire.

Pour preuve, à date, une requête aux fins d’annulation de son inculpation, une déclaration d’appel contre l’ordonnance de son placement en détention préventive et une requête aux fins d’examen immédiat de cet appel sont déjà déposées.

C’est même contraire au slogan des nouvelles autorités, selon lequel, la justice est la boussole sous cette transition » » s’indignent-ils.

Pour les avocats de l’ex intendant général, à aucun moment leur client n’a été associé à une gestion de fonds publics.

« Il a été nommé par décret à l’intendance donc il n’est même pas fonctionnaire d’Etat, il n’est pas régi par la fonction publique. A date, il n’y a aucun rapport entre ses fonctions et les fonctions de l’Etat, puisqu’il gérait les fonctions à titre privé . Sinon nous défions le procureur spécial qu’il nous sorte un seul document de la présidence de la république pour nous prouver un reçu d’encaissement où figure le nom de monsieur Sylla Bill Gates . Pour détourner les fonds publics, il faut gérer les biens publics », a défié le collectif composé de Me Lanciné SYLLA, Me Almamy Samory TRAORE et Joachim GBILIMOU au nom de leur client.

Mayi Cissé