Kabinet Sylla ‘’Bill Gates’’ : pourquoi en vouloir à l’homme à cause de sa réussite ? (Par Sitanium Cissé)

Depuis quelques jours, une insidieuse campagne de dénigrement et d’accusations gratuites est lancée dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux pour ternir à dessein l’image de l’actuel Intendant de la Présidence de la République, Kabinet Sylla, connu sous le sobriquet de ‘’Bill Gates’’. Des esprits malintentionnés s’amusent en effet à l’accuser implicitement d’enrichissement illicite et de concussion depuis qu’il a été nommé à ce poste stratégique à Sékhoutouréya, par le président de la République, Pr. Alpha Condé.

Il y en a qui sont allés jusqu’à insinuer, sans aucune preuve à l’appui, que Bill Gates aurait détourné du matériel et des équipements destinés au Bureau de presse de la Présidence pour aller monter son propre groupe médiatique (Djoma Médias) en haute banlieue de Conakry.

Kabinet Sylla, il faut le répéter à l’envi, est un riche homme d’affaires qui n’est plus à présenter en Guinée.

Il a depuis bâti sa fortune dans les affaires avant l’arrivée du Pr Alpha Condé au pouvoir en 2010. Tous ceux qui l’on côtoyés à Madina savent qui est Kabinet Sylla « Bill Gaete ».

Et c’est à cause de sa richesse et de sa gentillesse que la star de la musique africaine de guinée, Sékouba Bambino l’a surnommé ‘’Bill Gates’’ (du nom de l’Américain Bill Gates, fondateur de Microsoft et considéré à juste titre comme l’homme le plus riche de la planète).

Très doué dans le business, Kabinet Sylla, montera sur fond propres son groupe de média dénommé « DJOMA MEDIA », qui est aujourd’hui à la conquête du monde.

Par le passé, l’homme, il est un partisan inconditionnel du Pr. Alpha Condé, qui s’est distingué particulièrement par son soutien financier désintéressé au RPG. Pendant la campagne présidentielle de 2010, Kabinet Sylla a dépensé sans compter pour le parti qu’il porte dans son cœur depuis toujours, le RPG. Sur fonds propres, il a créé et financé le mouvement ‘’J’Aime Alpha’’, avec le succès éclatant que l’on sait. Au second tour, le candidat du RPG, le professeur Alpha Condé, n’a pratiquement pas eu de mal à envoyer au tapis son adversaire qui n’était autre que Cellou Dalein Diallo de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Celui qu’on appelait affectueusement ‘’l’Opposant historique’’ entrera ainsi dans l’histoire comme premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante, pour le plus grand bonheur de ses millions de partisans aux quatre coins du pays, qui n’ont jamais cessé de croire en lui.

Après sa brillante victoire et sa prise de fonctions à Sékhoutouréya, le professeur Alpha Condé, sans surprise, jettera son dévolu sur Kabinet Sylla ‘’Bill Gates’’, un jeune ayant déjà fait ses preuves dans les affaires, pour occuper le poste stratégique d’Intendant de la Présidence de la République.

Après bientôt dix ans de franche collaboration avec les cadres de la présidence, l’on peut bien se demander à qui profiterait réellement cette campagne de dénigrement contre le natif de Siguiri, le fief inexpugnable du président Alpha Condé et de son parti, le RPG Arc-en-ciel.

Pour tous les observateurs sensés et réfléchis, il est vraiment dommage que des gens puissent en vouloir à leurs prochains, voire à leurs proches collaborateurs, pour leur richesse et leurs biens matériels. Kabinet Sylla ‘’Bill Gates’’, un homme profondément humain et généreux, est victime de cela. Haro sur ces colporteurs de fausses rumeurs et de mensonges pour nuire aux honnêtes gens (comme ‘’Bill Gates’’), dont le seul crime est d’avoir réussi dans leur vie et d’être des modèles pour la jeune génération.

Sitanium Cissé