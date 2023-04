Kagame boucle sa visite en Guinée : “personne n’a tout ce qu’il faut en un seul endroit pour réussir seul”

Le président rwandais Paul Kagame a bouclé mardi une visite de travail de deux jours en Guinée sur invitation du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya.

Troisième chef d’Etat à effectuer un voyage officiel en Guinée depuis le putsch du 5 septembre 2021 [après Maada Bio, Embaló], Kagame qui a pris son QG aux Cases de Belle-vue [résidence privée du président Sékou Touré] a salué une amitié entre son pays et la Guinée.

“L’amitié et la détermination à travailler ensemble au profit du peuple de Guinée et du Rwanda sont les plus présentes que jamais. Personne n’a tout ce qu’il faut en un seul endroit pour réussir seul. La coopération dans différents domaines est donc indispensable”, a déclaré M. Kagame lors de la conférence conjointe avec le colonel Doumbouya.

Pour Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, “cette coopération doit être basée sur l’expérience réussie du Rwanda dans la gestion de l’Etat. Plusieurs domaines seront concernés au cours de cette visite. Il y a à préciser aussi que ce n’est pas seulement que la Guinée qui tire profit de cette visite. Car, sur plusieurs domaines, le Rwanda a aussi besoin de l’expérience de la Guinée. C’est une coopération gagnant-gagnant’’.

Au pouvoir depuis 2000, Paul Kgame est considéré comme l’artisan de la reconstruction du Rwanda après un génocide qui a fait plus de 800 mille morts.

Mayi Cissé